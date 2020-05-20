14:30 (мск), источник: N + 1
Австралийцы опубликовали самое позднее видео с последним сумчатым волком
21-секундный ролик запечатлел последнего представителя вида, самца по имени Бенджамин примерно за год да его смерти.
Национальный архив фото- и аудиодокументов Австралии опубликовал видео с сумчатым волком — этот вид исчез более 80 лет назад. На 21-секундном ролике, датированном 1935 годом, изображен последний представитель вида — самец по кличке Бенджамин. Хронологически это самое позднее видео с его участием.
Сумчатый волк (Thylacinus cynocephalus) — крупнейший аборигенный хищник Австралии, доживший до современной эпохи. По данным палеонтологов, еще несколько тысяч лет назад он был широко распространен по всему континенту, однако к моменту прибытия европейцев выжил лишь на острове Тасмания. Отсюда второе его название — тасманийский тигр. Сумчатый волк — очень яркий пример конвергентной эволюции: не будучи связанным с псовыми прямым родством, он развил сходные анатомические и поведенческие особенности.
Взаимоотношения сумчатых волков и людей всегда были непростыми. Предполагается, что на континенте он вымер
В 1936 году в частном зоопарке в городе Хобарт умер последний сумчатый волк — самец по кличке Бенджамин. Неизвестное ранее видео с участием этой особи опубликовал Национальный архив фото- и аудиодокументов Австралии.
Видео представляет собой часть фильма «Тасмания — страна чудес» («Tasmania The Wonderland»), повествующего о ряде достопримечательностей острова. На нем можно услышать закадровый голос, который рассказывает, что Бенджамин — единственный представитель редкого вида в неволе.
Короткий ролик может показаться не слишком впечатляющим, но он важен по нескольким причинам.
Несмотря на то, что ученые не сомневаются в вымирании сумчатого волка, некоторые энтузиасты продолжают верить, что этот зверь до сих пор живет в глухих уголках Тасмании. Некоторые даже утверждают, будто видели его, но не могут привести хоть
Сумчатый волк был одним из последних представителей австралийской мегафауны — удивительного сообщества гигантских сумчатых, нелетающих птиц и хищных рептилий, которые населяли континент еще 40 тысяч лет назад. Причины их исчезновения остаются предметом жарких научных дискуссий. Большинство специалистов склоняются к гипотезе, что австралийская мегафауна стала жертвой людей. Однако результаты нового исследования указывают, что древние гиганты сосуществовали с предками аборигенов 20 тысяч лет и стали жертвой климатических изменений.
Сергей Коленов