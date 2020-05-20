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15:23 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи заявили о необходимости длительной реабилитации после COVID-19

Реабилитация после коронавирусной инфекции необходима даже пациентам с легким и бессимптомным течением заболевания, заявили в Минздраве РФ. Там подчеркнули, что проходить восстановление должно под присмотром врачей. При этом весь процесс реабилитации может занимать несколько месяцев, а в критических случаях — и более года. Какие же восстанавливающие мероприятия нужно пройти каждому выздоровевшему от COVID-19, рассказывает «Газета.Ru».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 20.05
Инфицировано308 705+8 764
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11231
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8926
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7.0520.05
Скончалось2 972+135
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98
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Выздоровело85 392+9 262
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7.0520.05
Инфицировано4 918 938+95 459
7.05
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90218
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7.0520.05
Скончалось323 723+4 866
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Выздоровело1 704 965 
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Источник: AP 2020

Все пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, должны пройти длительный курс восстановления, заявила «Газете.Ru» главный реабилитолог Минздрава РФ Галина Иванова.

«Заболевание новой коронавирусной инфекцией, приводящее к нарушению функции всей кислородтранспортной системы — от наружных органов дыхания до систем органов, утилизирующих результаты аэробного и анаэробного окисления (окислительный процесс, в ходе которого расходуется кислород — “Газета.Ru”), процесс постепенный и требует длительного срока для восстановления всех нарушений и компенсации утраченных функций», — сообщила медик, добавив, что реабилитацию должны проходить даже люди, перенесшие COVID-19 бессимптомно или в легкой форме.

Она подчеркнула, что особенно в восстановлении будут нуждаться пациенты, у которых инфекция протекала в среднетяжелой и тяжелой формах.

По словам эксперта, реабилитирующие мероприятия должны длиться непрерывно в течение двух-трех месяцев, в зависимости от изменения состояния человека. В случаях же развития инвалидизирующих процессов на восстановление может потребоваться и больше года. При этом реабилитация должна проходить под наблюдением врачей.

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В первую очередь людям, переболевшим COVID-19, необходимо обратить внимание на восстановление правильной работы легких и увеличение их жизненной емкости, что впоследствии приведет к балансу сатурации (насыщение кислородом — «Газета.Ru») крови, считает Иванова.

«Для этого надо ежедневно заниматься дыхательными упражнениями, под контролем реаниматологов с использованием дистанционно контролируемых телемедицинских программ в течении не менее 4 дней, а потом продолжать упражнения самостоятельно», — пояснила эксперт.

При этом при самостоятельном выполнении дыхательной гимнастики необходимо быть крайне осторожным, предупредил академик РАН, реабилитолог Константин Лядов.

У людей после COVID-19 легочная ткань уплотнена, и для них все упражнения, направленные на раздувание легкого, опасны. В процессе течения заболевания альвеолы у них уплотняются, и классическая дыхательная гимнастика в этой ситуации приведет не улучшению, а только к осложнениям.
Константин Лядов
академик РАН, реабилитолог (цитата по «МК»)

Медик объяснил, что в данном случае подойдут лишь упражнения, растягивающие мышцы и укрепляющие дыхательную мускулатуру, а не сами легкие — по его словам, именно таким образом можно безопасно увеличить объем грудной клетки.

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Помогут в реабилитации и комплексные упражнения для всего тела, уверен ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза реабилитологов России Алексей Шмонин. «Например, китайские коллеги предлагают использовать стойку в мостике и упражнение «велосипед», — сообщил он порталу Государственного медицинского университета им. Павлова в Санкт-Петербурге.

Кроме того, при восстановлении после коронавирусной инфекции пациентам необходимо отработать и методы кашля, отхаркивания и чихания — это нужно для снижения рисков повредить легкие, пояснил Шмонин.

Не лишним будет и периодически увлажнять слизистую бронхов ингаляцией с минеральной водой и с использованием ультразвукового или компрессорного ингалятора, отметила Галина Иванова.

Она также заявила о важности сбалансированной пищи во время реабилитации после коронавируса. По ее словам, это необходимо для восстановления сил мышц.

«Очень важно скорректировать нутритивный статус (количественное соотношение мышечной и жировой массы тела — “Газета.Ru”) больных и в некоторых случаях даже привлекать специалиста по питанию», — согласился с коллегой Алексей Шмонин.

Что полезно знать
Если сидишь дома

При восстановлении от COVID-19 рекомендуется также выполнять низкоинтенсивные аэробные физические упражнения. «Это могут быть ходьба или прогулки на велосипеде не менее 30 минут в день три раза в неделю на протяжении 8−12 недель», — пояснила Иванова.

При этом активные нагрузки людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, противопоказаны.

«Нельзя сразу в тренажерный зал кидаться уж точно. Возможны и сосудистые нарушения, и нарушения в работе почек. Мы видим, что поражается очень много различных систем этим вирусом. Поэтому пациентам надо постепенно приходить в себя, снижать физическую активность», — уточнил Константин Лядов.

Кроме того, при реабилитации помогут хороший сон, а также оптимальная влажность и частое проветривание помещений, где находится человек, переболевший коронавирусом, считает пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов.

Ускорить восстановление может помочь и прием препаратов с витамином D, если лечащий врач сочтет необходимым их назначить.
Владимир Бекетов
пульмонолог Сеченовского университета (цитата по kp.ru)

Вместе с тем, по мнению Галины Ивановой, в процессе реабилитации после COVID-19 потребуется также стабилизировать и психо-эмоциональное состояние пациента. «Психологическая реабилитация потребуется 100% выживших», — согласилась внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Елена Мельникова.

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