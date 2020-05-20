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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мои планы vs 2020 год: в Сети появился новый флешмоб

Карантин круто изменил жизнь людей, а они ответили шутками.

Из-за пандемии коронавируса многие страны мира ввели режим самоизоляции и ряд ограничений, которые на несколько месяцев резко изменили жизни людей.

Однако оплакивать свои сорвавшиеся планы пользователи Twitter решили с фантазией и юмором. В соцсети они запустили новый флешмоб под названием «Мои планы и 2020 год», в котором они совмещают две картинки «ожидание» и «реальность».

Чаще всего далекоидущие планы и суровые карантинные реалии описывают с помощью известных фильмов, в которых сюжет резко меняется из-за отрицательных персонажей или каких-то неожиданных событий.

Перл-Харбор
Игра престолов
Крик
Мстители
Звездные войны
Игра престолов
Оно

Но на фильмах пользователи не стали останавливаться и начали описывать свои разбитые надежды с помощью исторических событий или внезапных жизненных неудач.

Кстати, в апреле в Twitter уже был похожий флешмоб, в котором пользователи описывали свою жизнь в начале марта (до карантина) и в конце (во время карантина) с помощью одного и того же персонажа или актера, но заметно изменившегося.

Екатерина Гура

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