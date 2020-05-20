Venga, me uno— Gema Bonnín (@GemaBonnin) May 19, 2020
My plans 2020 pic.twitter.com/93Fukbcwva
14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мои планы vs 2020 год: в Сети появился новый флешмоб
Карантин круто изменил жизнь людей, а они ответили шутками.
Однако оплакивать свои сорвавшиеся планы пользователи Twitter решили с фантазией и юмором. В соцсети они запустили новый флешмоб под названием «Мои планы и 2020 год», в котором они совмещают две картинки «ожидание» и «реальность».
Чаще всего далекоидущие планы и суровые карантинные реалии описывают с помощью известных фильмов, в которых сюжет резко меняется
Но на фильмах пользователи не стали останавливаться и начали описывать свои разбитые надежды с помощью исторических событий или внезапных жизненных неудач.
Кстати, в апреле в Twitter уже был похожий флешмоб, в котором пользователи описывали свою жизнь в начале марта (до карантина) и в конце (во время карантина) с помощью одного и того же персонажа или актера, но заметно изменившегося.
Екатерина Гура