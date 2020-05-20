17:46 (мск), источник: Интерфакс
В России создадут Военно-инженерную академию
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — Новая
«В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и
Министр отметил, что в последние годы выросла интенсивность применения инженерных войск для различных задач. В частности, российские саперы занимались разминированием в Сирии и Лаосе, а также участвовали в ликвидации последствий оползня в Бурейском водохранилище.
«В Сирии и Лаосе от взрывоопасных предметов очищено более 6,5 тыс. гектаров земли, 17 тысяч различных зданий, обезврежено свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов», — отметил министр.
Сейчас кадры для инженерных войск готовят Военный институт инженерных войск Общевойсковой академии Вооруженных сил и Тюменское высшее