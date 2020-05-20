Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как разругалась одна из богатейших семей ВеликобританииБратья-близнецы Дэвид и Фредерик Барклай входят в число 500 самых богатых людей мира с состоянием порядка 8 млрд фунтов по итогам 2019 года
Фоторепортажи
14От войны до войны
22Воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы
20:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 20 мая

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, у COVID-19 нашли три подтипа, а Турция открывает свои границы.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:21 MSK, 20.05
Инфицировано308 705+8 764
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось2 972+135
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело85 392+9 262
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано4 952 139+84 624
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
7.0520.05
Скончалось325 650+4 191
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
7.0520.05
Выздоровело1 721 789+56 904
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
7.0520.05
Идёт загрузка
Полицейские просят людей не сидеть на пляже в Барселоне. 20 мая в Барселоне разрешили людям посещать пляжи, но загорать и отдыхать на них по-прежнему запрещено | Источник: AP 2020

Общее число случаев коронавируса в России превысило 300 тысяч

В России за последние сутки зарегистрировано 8764 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по ситуации с COVID-19. Общее число выявленных случаев коронавируса достигло 308 705.

Новость
Ученые признали повторно заболевших COVID-19 незаразными для окружающих

Умерло за последние сутки 135 человек, общее число погибших достигло 2972. Выздоровело 9262 человека, за все время — 85 392. Впервые число выздоровевших за сутки превысило число заразившихся.

Мишустин: В России можно аккуратно снимать карантинные меры

Премьер Михаил Мишустин предполагает, что Россия выходит на пик нагрузки на систему здравоохранения. По его мнению, ситуация с коронавирусом стабилизируется, и можно начинать снимать ограничительные меры. Мишустин также сообщил, что в России впервые зафиксировали прирост численности заболевших COVID-19 ниже 3%.

Академик рассказал о второй волне коронавируса

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в дальнейшем. По его словам, COVID-19 попал в человеческую популяцию навсегда.

Вторая волна, которую все ждут, она, скорее всего, будет. Зимой или в середине осени будет небольшой подъем заболеваемости. Нам с этим жить, и поэтому надо просто привыкать к этой ситуации.
Виталий Зверев

У коронавируса нашли три подтипа

Молекулярные биологи проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус разделился на три отдельных линии, у каждой из которых свой набор мутаций в ключевых генах. Причем если о первых двух подтипах специалисты ранее уже писали, то о третьем они узнали впервые.

Семья наблюдает за закатом в Национальном парке Джошуа-Три в Калифорнии. Парк вновь открылся на этой неделе | Источник: AP 2020

Число безработных в России за период нерабочих дней выросло на 29%

Число зарегистрированных безработных россиян за нерабочие дни выросло до 1,66 млн человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

Новость
Теневой рынок и водка вместо рома: что пьют россияне в карантин

Накануне министр труда Антон Котяков в эфире «Первого канала» приводил аналогичную статистику. По прогнозам министерства, количество безработных будет расти на протяжении мая и июня.

Турция открывает границы для россиян

Турция с 20 мая открывает свои границы для граждан 31 страны, в том числе россиян. Правда, для начала иностранцам в Турции будут доступны только медицинские услуги, а не пляжный отдых. Россияне смогут попасть туда, только когда свои границы откроет Россия.

Несмотря на все ограничения, представители российской туристической индустрии восприняли новость позитивно.

Как изменился мир после карантина

Пандемия всего за несколько месяцев полностью изменила мир. Кто бы мог подумать во время рождественских ярмарок и предновогоднего ажиотажа, что в магазин можно будет попасть только после измерения температуры. Теперь в Риме это почти никого не удивляет. Каких еще новшеств ждать человечеству в посткоронавирусную эпоху?

На набережной в Пирее, недалеко от Афин. В минувшие выходные общественные пляжи Греции были вновь открыты из-за жары, с жесткими правилами дистанцирования | Источник: AP 2020

Золото против COVID-19

Центральный банк Венесуэлы подал в суд на Банк Англии с требованием немедленно отдать хранящиеся у него слитки из венесуэльского золотого запаса на сумму 1 млрд долларов. Венесуэльские власти говорят, что хотят потратить эти средства на борьбу с коронавирусом.

Новость
Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом

Пилот оставил в небе над Россией два новых слова

Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar. На размещенной в сети карте с маршрутом самолета видно, что экипаж вывел фразу «Отпуск будет». Инцидент был зафиксирован в районе села Сидоровка в Колыванском районе Новосибирской области.

В Туле медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

По данным издания «Тульские новости», медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы не надела одежду, поскольку в защитной форме ей очень жарко. При этом девушка не учла того, что купальник будет просвечивать сквозь костюм.

Региональный Минздрав применил к ней «дисциплинарное взыскание в виде замечания».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Мишустин: России удалось избежать «взрывного распространения коронавируса»
Во время загрузки произошла ошибка.
20:56 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:21 MSK, 20.05
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
Трамп поставил ВОЗ условия для продолжения финансирования
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Путин пообещал вылечить отца Нурмагомедова
Условия выхода на досрочную пенсию планируют пересмотреть
Суд отклонил иск «Северного потока-2» против Газовой директивы
Загитова показала водительские права после совершеннолетия
Невозможное стало обыденностью: как поменялся мир после пандемии
Лучшие матчи противостояния «Реал» — «Барселона» (трансляция)
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ избежать ранней смерти Его озвучили британские ученые.
Hi-Tech
У российских военных появился «Парализатор» (фото) Новое оружие позволит остановить любого противника без вреда для него
Горячие темы на Авто
поболтать(купить сейчас машину?) 285
В общем это... Не остановим мы эту "корону"...((((((((((( 212
Да пусть подавятся гады! 191
Нас не сломить! 114
Кино
Выросшая Женя Ковалева из «Сватов» рассказала о звездной болезни Ульяна Иващенко рассказала, почему не любит вспоминать о съемках в популярном шоу
Новости партнеров
Надоела ложь о России
Вот какие условия в больнице, в которой Навку лечат от коронавируса. Фото
Государство дистанцировалось от воспитания – Конституция вернет обязанность
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Популярные темы на «Детях»
Прививки-в обязательном порядке! 510
Как справится с разочарованием? 382
Правила отдыха в Краснодарском крае 262
Пасынок. Как принять? 253
Леди
Степаненко показала архивный снимок в леопардовых лосинах 67-летняя артистка удивила поклонников.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь