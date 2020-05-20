20:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 20 мая
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, у COVID-19 нашли три подтипа, а Турция открывает свои границы.
В России за последние сутки зарегистрировано 8764 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по ситуации с COVID-19. Общее число выявленных случаев коронавируса достигло 308 705.
Умерло за последние сутки 135 человек, общее число погибших достигло 2972. Выздоровело 9262 человека, за все время — 85 392. Впервые число выздоровевших за сутки превысило число заразившихся.
Премьер Михаил Мишустин предполагает, что Россия выходит на пик нагрузки на систему здравоохранения. По его мнению, ситуация с коронавирусом стабилизируется, и можно начинать снимать ограничительные меры. Мишустин также сообщил, что в России впервые зафиксировали прирост численности заболевших COVID-19 ниже 3%.
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в дальнейшем. По его словам, COVID-19 попал в человеческую популяцию навсегда.
Вторая волна, которую все ждут, она, скорее всего, будет. Зимой или в середине осени будет небольшой подъем заболеваемости. Нам с этим жить, и поэтому надо просто привыкать к этой ситуации.
Молекулярные биологи проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус разделился на три отдельных линии, у каждой из которых свой набор мутаций в ключевых генах. Причем если о первых двух подтипах специалисты ранее уже писали, то о третьем они узнали впервые.
Число зарегистрированных безработных россиян за нерабочие дни выросло до 1,66 млн человек, заявила
Накануне министр труда Антон Котяков в эфире «Первого канала» приводил аналогичную статистику. По прогнозам министерства, количество безработных будет расти на протяжении мая и июня.
Турция с 20 мая открывает свои границы для граждан 31 страны, в том числе россиян. Правда, для начала иностранцам в Турции будут доступны только медицинские услуги, а не пляжный отдых. Россияне смогут попасть туда, только когда свои границы откроет Россия.
Несмотря на все ограничения, представители российской туристической индустрии восприняли новость позитивно.
Пандемия всего за несколько месяцев полностью изменила мир. Кто бы мог подумать во время рождественских ярмарок и предновогоднего ажиотажа, что в магазин можно будет попасть только после измерения температуры. Теперь в Риме это почти никого не удивляет. Каких еще новшеств ждать человечеству в посткоронавирусную эпоху?
Центральный банк Венесуэлы подал в суд на Банк Англии с требованием немедленно отдать хранящиеся у него слитки из венесуэльского золотого запаса на сумму 1 млрд долларов. Венесуэльские власти говорят, что хотят потратить эти средства на борьбу с коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar. На размещенной в сети карте с маршрутом самолета видно, что экипаж вывел фразу «Отпуск будет». Инцидент был зафиксирован в районе села Сидоровка в Колыванском районе Новосибирской области.
По данным издания «Тульские новости», медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы не надела одежду, поскольку в защитной форме ей очень жарко. При этом девушка не учла того, что купальник будет просвечивать сквозь костюм.
Региональный Минздрав применил к ней «дисциплинарное взыскание в виде замечания».