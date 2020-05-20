День джинсов: малоизвестные факты и рекорды

В честь праздника мы собрали для вас несколько интересных фактов об этом популярном предмете одежды.
Самые дешевые джинсы в мире
Самыми дешевыми джинсами в мире считаются штаны, которые Ливай Страусс сшил на заказ для одного золотоискателя в США еще в 1850 году. Брюки из парусины со швами с двойной строчкой и множеством карманов лишь издалека напоминали современные джинсы, но именно они и стали прототипом известной нам сейчас модели.
За «прочные штаны и для работы, и для сна прямо на земле» Ливай получил 1 доллар и 46 центов.
Самые дорогие джинсы
На данный момент самыми дорогими джинсами в мире является модель бренда Secret Circus, которая была продана на аукционе за 1,3 миллиона долларов. Такая заоблачная сумма связана с драгоценной отделкой — задний правый карман джинсов инкрустирован 15 бриллиантами.
Самые раритетные джинсы
Самыми ценными (с исторической точки зрения) считаются оригинальные джинсы Levi’s, выпущенные в 1879 году. Их нашли в 90-х годах прошлого века в одной из заброшенных шахт в Неваде. С тех пор старые джинсы не раз переходили из одной частной коллекции в другую и даже успели побывать в музее Levi’s. Но в 2005 году винтажная модель ушла с молотка на интернет-аукционе. Анонимный коллекционер из Японии отдал за уникальную модель 60 тысяч долларов. Этот факт был отмечен в Книге рекордов Гиннесса как самые дорогие джинсы, проданные на аукционе онлайн.
Самые большие джинсы в мире
В 2019 году чилийская сеть универмагов Paris совместно с модным брендом Kansas представила самые большие джинсы, когда-либо сделанные в мире. Длина штанов составляет 65,5 метров, а ширина 42,6 метра.
Джинсы размером с 22-этажный дом полгода шила команда из 50 человек.
Кстати, после регистрации рекорда в Книге рекордов Гиннесса гигантские штаны пустили на переработку — из них сшили сумки, которые должны заменить пластиковые пакеты в универмагах Paris.
Самые маленькие джинсы
А вот самые крохотные синие штаны с заклепками в 2015 году сшил турецкий портной Дервиш Ары. Миниатюрные джинсы длиной в 1 сантиметр выполнены на настоящей швейной машинке и со строгим соблюдением необходимой технологии — с отстрочкой и карманами. На создание мини-джинсов у мастера ушло 45 дней и 38 неудавшихся моделей.
Омолаживающие джинсы
Японские специалисты разработали специальные джинсы Amino, которые способны замедлить старение. Дизайнеры компании TeijinWow для создания необычных штанов привлекли к работе местных ученых, которые сделали пропитку джинсовой ткани аминокислотами, которые, как известно, увлажняют кожу и защищают ее от вредных бактерий. Однако у этой модели есть ограниченный срок годности — омолаживающий эффект они сохраняют лишь два года, после чего превращаются в обычные брюки.
Самые прочные джинсы
Как известно, на этикетке бренда Levi’s нарисованы два коня, которые тянут джинсы в разные стороны, пытаясь их разорвать. Когда-то деним действительно был одной из самых прочных тканей. Современные специалисты из Корнельского университета решили проверить характеристики нынешних джинсов и провели любопытный эксперимент.
Они связали несколько пар штанов и с их помощью подняли на высоту 2,5 метра фургон Volvo, который весит 1,63 тонны.
Цифровые джинсы
Дизайнер Эрик Де Нидж в 2008 году изготовил уникальные «цифровые джинсы». Они оснащены полноразмерной клавиатурой, мышью и мини-динамиками. Все эти устройства соединяются с ноутбуком или стационарным компьютером с помощью Bluetooth. Несмотря на то, что модель не получила массового распространения, идея «технологичности» понравились многим. Сейчас сразу несколько брендов выпускают модели джинсов, оснащенных USB-портом или мини-аккумулятором для подзарядки смартфонов и планшетов.
Коллекционные джинсы Мэрилин Монро
Известный модельер Томми Хилфигер решил распрощаться со своей коллекцией «звездных» вещей. Две пары джинсов, принадлежавших актрисе Мэрилин Монро, он подарил своим звездным друзьям — Бритни Спирс и Наоми Кэмпбелл. Подарок для Спирс был оценен экспертами в 80 тысяч долларов, а Черной пантере достались штаны за 75 тысяч. Еще одни джинсы Монро, в которых она снималась в фильме «Река, не текущая вспять», Хилфигер продал на аукционе за 65 тысяч долларов.