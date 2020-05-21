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11:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: почему необходимость носить медицинскую маску вызывает у нас дискомфорт и как с этим справиться?

Пандемия коронавируса заставила миллионы людей по всему миру начать носить защитные маски. Кому-то это придало чувство спокойствия и защищенности от заражения вирусом, у других же ношение маски вызывает дискомфорт, беспокойство и даже чувство страха. С чем связаны эти негативные ощущения и можно ли их преодолеть?

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Источник: Агентство «Москва»

Когда 74-летняя Бриджит идет в супермаркет на окраине Гамбурга и видит окружающих в медицинских масках, ее охватывают неуверенность и страх.

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Бриджит выросла в Германии — после окончания Второй мировой войны она, как и многие другие, была вынуждена носить маску, чтобы уберечься от токсинов и бетонной пыли, витающих в воздухе после разрушительных пожаров и бомбежек.

«Детство было так давно, я и подумать не могла, что далекие события прошлого могут вернуться», — говорит Бриджит. Сейчас каждый поход в магазин в маске оборачивается для нее тяжелыми воспоминаниями послевоенного времени.

Психологи отмечают, что с начала введения карантинных мер из-за пандемии коронавируса не только пожилые, но и люди более молодого возраста начали жаловаться на то, что ношение масок вызывает у них дискомфорт, чувство тревоги, а в некоторых случаях и настоящий страх.

Необходимость надевать маску, выходя из дома или садясь в транспорт, обнажила неоднозначное, подчас диаметрально противоположное отношение к этому аксессуару. В интернете и соцсетях пылают дискуссии о том, есть ли в них польза и стоит ли их носить.

Пользователи разделились на два лагеря — сторонников и противников масок.

«Мне еще не приходилось надевать маску и, надеюсь, не придется, — говорят одни. — Со стороны выглядит ужасно дискомфортно».

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«Труда не составляет носить маску, пока того требуют обстоятельства и поддержка врачей, ношу обязательно», — возражают другие.

«Меня бесит, когда я прихожу в супермаркет и вижу людей без масок, нюхающих помидоры», — встречаются и такие суждения.

Противники масок жалуются на нехватку воздуха, затруднения в общении и скованность в действиях. Сторонники же говорят, что так они чувствуют себя более защищенными, и призывают помнить о тех, кого беспечный носитель вируса может невольно заразить.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски врачам, а также тем, кто ухаживает за больными Covid-19 или испытывает симптомы коронавируса.

Несмотря на это, некоторые страны Европы, включая Испанию и Италию, сделали их ношение обязательным в рамках постепенного выхода из пандемии. В России почти во всех регионах введен режим ношения масок разной строгости. В Москве маску обязательно нужно носить в общественном транспорте, в офисах и магазинах.

Почему ношение маски у многих вызывает трудности и что с этим делать?

«Бей, беги или замри»

«Мы испытываем беспокойство, когда вокруг возникает неопределенность. То, что, надевая маску, вы испытываете тревогу, — не стоит считать серьезной проблемой», — говорит Шон Наборс из «Центра по лечению тревожных расстройств» Университета Западного Мичигана.

Это естественная реакция нашего организма на ситуацию, в которой мы испытываем тревогу потому, что не знаем, что произойдет дальше, или же потому, что раньше с нами такого не было.
Шон Наборс

Одной из базовых причин, почему некоторые люди могут испытывать тревогу из-за ношения маски, психологи называют блокировку каналов невербального общения, или мимики лица, благодаря которым мы выстраиваем коммуникацию с окружающим миром.

«Наша нервная система регулируется невербальными каналами общения, которые мы получаем, — объясняет психолог Сюзан Бабель. — Если вам кто-то улыбается, ваша нервная система успокаивается, а вы расслабляетесь и настраиваетесь на позитив».

«Выходя на улицу, вы хотите быть уверенными в своей безопасности, — продолжает психолог. — Если вы не видите выражений лиц людей и посылаемых ими сигналов, ваша нервная система автоматически переходит в режим «бей, беги или замри» (состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы).

«Чужаки в масках»

«Мы лишаемся существенного количества информации, получаемой при помощи невербального общения», — говорит психолог и психотерапевт Екатерина Позднякова.

Мы всегда подсознательно стремимся контролировать ситуацию и считывать даже малейшие признаки угрозы — именно поэтому, приходя в кафе или ресторан, большинство людей будет стараться занять место где-нибудь в углу лицом ко входу, откуда можно наблюдать за происходящим, объясняет она.

Причины беспокойства из-за маски включают:

  • Ограниченный доступ к каналам невербального общения
  • Ассоциации с неприятными событиями в прошлом
  • Затруднение дыхания
  • Ощущение ограниченного пространства
  • Культурные особенности

Поэтому мы хуже воспринимаем и сближаемся с людьми в масках, они для нас остаются чужаками, а шансы понравиться и расположить к себе заметно падают.

У человека остается главный канал взаимодействия и передачи эмоций — глаза. Но если надеть очки, мы фактически отрезаем себя от внешнего мира.
Екатерина Позднякова

Впрочем, если одни, не видя лица собеседника и не имея возможности считывать его эмоции и расположение, испытывают беспокойство, другим подобное только на руку — ведь можно не переживать по поводу оценки окружающих.

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«Для людей, склонных к социофобии или сильно переживающих из-за того, как их воспринимают окружающие, маска может стать настоящим спасением, — говорит психиатр и автор статьи “Психология ношения масок для лица” Раж Персауд. — Это происходит потому, что в обычной жизни они стремятся скрывать свои эмоции от окружающего мира».

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«Такие люди живут в постоянном страхе осуждения другими. Когда у них розовеют щеки или на лице проявляются признаки беспокойства, они крайне переживают, что окружающие заметят это и сформируют негативное мнение, — добавляет Персауд. — Защита и большая анонимность, которую обеспечивает медицинская маска, может стать для них глотком свежего воздуха».

Эксперты отмечают, что отношение к маскам варьируется в разных частях мира.

В некоторых странах люди обращают меньше внимания на эмоции и мимику лица, пользуясь другими невербальными сигналами, поэтому они быстрее и менее болезненно адаптируются к маскам.

«В США мы обнимаемся, в Германии более приемлемы рукопожатия, в Японии — наклоны тела, там вообще смотреть в глаза не принято», — говорит Сюзан Бабель.

В Китае, Южной Корее и Японии ношение масок — и вовсе часть повседневной жизни, они часто используются как средство защиты от загрязнений воздуха, так что местным жителям к маскам не привыкать.

Цепная реакция

Несколько лет назад Сюзан Бабель стала свидетелем лесных пожаров в Калифорнии — неукротимый огонь сметал все на своем пути, напуганные жители пострадавших районов носили маски, чтобы не задохнуться от гари и копоти. Нынешняя ситуация вокруг коронавируса напомнила ей о тех событиях:

Каждый день, возвращаясь с работы, я переживала, что не смогу вернуться в свой дом, нас могли эвакуировать в любую минуту. Дышать было невозможно, я беспрестанно кашляла. Каждый раз, когда я выхожу на улицу в маске, воспоминания возвращаются.

Схожие ощущения испытывают москвичи, пережившие жесточайший смог и аномальную жару летом 2010 года. Воздух прогрелся почти до рекордных 40 градусов, небо окрасилось в желто-бурый цвет, а изможденные дымом и нестерпимым зноем прохожие ходили по улицам в масках.

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Если сидишь дома

Поднятые со дна нашего мозга события прошлого связаны с активацией миндалевидного тела или миндалин — области мозга, где хранятся наши эмоции и воспоминания, причем не всегда приятные.

«Этой области достаточно небольшого толчка, чтобы достать со дна пережитые и казавшиеся давно забытыми воспоминания — цепная реакция происходит за доли секунды», — объясняет Бабель.

При этом неважно, сколько лет прошло после события. Нервная система как бы отключает наше логическое мышление, и доминирует наша психологическая реакция.

Иллюзия защищенности

Как правило резкое отторжение к маскам испытывают люди, пережившие травму в прошлом, склонные к повышенной тревожности в повседневной жизни, а также страдающие клаустрофобией, отмечают психологи.

Ношение маски - один из способов убедить себя в том, что мы контролируем болезнь | Источник: BBC News Русская служба

Это касается в том числе и тех, кто подвергся нападению или ограблению незнакомцами в маске, пациентов с серьезными заболеваниями, день и ночь окруженных врачами в масках, а также жертв агрессии, нападений и буллинга.

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«У таких людей нервная система более активна, чем у обычного человека, они постоянно ищут возможность успокоиться, но сделать это крайне трудно», — объясняет Сюзан Бабель.

Но нередко маска оказывает и прямо противоположный эффект, создавая иллюзию защищенности на подсознательном уровне, даже если ее реальная польза ограничена.

«Ношение маски — один из способов убедить себя в том, что мы контролируем болезнь, — рассказывает в авторском материале для Business Insider психотерапевт Эми Морин.

«Мы говорим сами себе: смотри, твоя маска уменьшает риск заражения, — это, в свою очередь, помогает справиться с тревогой», — добавляет она.

Кроме того, многие признаются, что носят маску, ощущая ответственность перед обществом, и испытывают моральное удовлетворение от выполненного долга.

Прозрачные маски

Пандемия, а вместе с ней и ношение масок осложнили жизнь и работу одной из наиболее уязвимых групп населения — глухонемых и слабослышащих людей.

Маски не дают возможности глухому или слабослышащему человеку считывать с губ.
Елена Соловейчик
директор Центра развития и поддержки глухих и слабослышащих детей и их родителей «Я понимаю»

«До пандемии глухие сталкивались с тем, что не все врачи в поликлиниках или больницах готовы были снимать маски. Сейчас это происходит повсеместно», — добавляет она.

«У человека остается главный канал взаимодействия и передачи эмоций — глаза. Но если надеть очки, мы фактически отрезаем себя от внешнего мира» | Источник: BBC News Русская служба

Защищающая права глухонемых Екатерина Савченко говорит, что во время карантина проблем с коммуникацией удалось миновать, хотя подобные вопросы периодически возникают.

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«В самом начале пандемии у меня была рана на глазу, пришлось срочно ехать в травмпункт, — вспоминает Екатерина. — Я заранее написала причину визита и попросила ответить письменно — доктор так и сделал, и маску тоже снял».

«До пандемии всегда раздражало, когда на приёме у врача видят, что я не слышу, но продолжают говорить. Показываю жестами: я не слышу и не понимаю вас с закрытым ртом, — но они по-прежнему сидят в масках. Тогда я показываю на ручку, киваю головой, мол, пишите. И так переписываемся».

Елена считает, что проблему затрудненной коммуникации во время пандемии можно решить при помощи прозрачных масок или письменного общения.

«Я однажды увидела в “Фейсбуке” ролик, как мужчина переводит на язык для глухих мэра города, и у переводчика маска прозрачная — это очень помогло», — вспоминает Екатерина.

«Если переводчик с закрытой маской, мы смотрим и на жестикуляцию, но понять его намного сложнее», — добавляет она.

«Помашите прохожим»

«Когда я выхожу на прогулку, я машу рукой прохожим, и они машут в ответ. Раньше я улыбалась, но из-за маски этого не видно», — Сюзан Бабель.

Психолог считает, что нужно постараться адаптироваться к новым реалиям, попробовать найти другие невербальные сигналы, при помощи которых мы можем дать другим понять, что настроены дружелюбно. Приветственный жест рукой — один из них.

Наша нервная система больше всего реагирует на информацию, которую она получает от органов чувств. Для борьбы со стрессом необходимо активировать их.

Как правило, негативную реакцию на маску проявляют люди, пережившие травму в прошлом или склонные к повышенной тревожности в повседневной жизни | Источник: BBC News Русская служба

«Попробуйте послушать музыку, подышать “тройками” перед выходом на улицу. Унять тревогу помогает пение, успокоить нервную систему можем помочь любимый запах — например, я добавляю в маску каплю лаванды», — говорит Сюзан.

Как справиться с тревогой из-за маски?

  • Найти или придумать другие невербальные сигналы, например, приветствия рукой
  • Активировать органы чувств: спеть песенку, послушать приятную музыку, сделать глубокий вдох
  • Выбрать яркую и веселую маску
  • Снять маску, когда ощущаете дискомфорт, отойдя в безопасное место
  • Понять и перестать осуждать окружающих без масок

Нужно разрешить себе снять маску в любой момент, когда вы почувствуйте себя плохо, отмечает Екатерина Савченко. «Выберите спокойный уголок, снимите маску, подышите — почувствуйте момент, когда вернётся равновесие и продолжайте движение».

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Психологи также советуют купить оригинальную маску, которая вам понравится.

Сейчас их достаточно много в продаже. «Можно найти маску с изображением красивых губ или лицом супергероя. В такой маске вы почувствуете себя комфортнее, нежели в обычной медицинской», — добавляет Екатерина.

Сюзан Бабель, в свою очередь, призывает попробовать рационализировать эмоции, которые вы испытываете, мысленно проговорить их у себя в голове и понять, что в подобных реакциях нет ничего ненормального.

«Поговорите с собой — конструктивное самовнушение вместе с другими инструментами снятия напряжения позволят вам почувствовать себя легче и более уверенно, если ситуация повторится», — говорит она.

Но самое главное, заключает психолог, — в маске или без, доброта и внимание по отношению как к окружающим, так и к самим себе, способны заставить нас почувствовать себя в большей безопасности в столь небезопасном и непредсказуемом мире, каким мы видим его сейчас.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Профилактика COVID-19: зачем нужны медицинские маски
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