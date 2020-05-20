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20 мая, источник: РИА Новости

В Чечне число заразившихся коронавирусом медиков выросло почти вдвое

ГРОЗНЫЙ, 20 мая — РИА Новости. Более 90 медработников в Чечне заразились коронавирусом, после выздоровления они возвращаются к своим обязанностям, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения Чечни Алам Гадаев.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 21.05
Инфицировано308 705+8 764
7.05
11231
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9263
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7.0520.05
Скончалось2 972+135
7.05
88
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98
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104
10.05
88
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91
19.05
115
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135
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Выздоровело85 392+9 262
7.05
2476
8.05
2805
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20.05
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7.0520.05
Инфицировано4 968 133+78 846
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
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15.05
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19.05
90218
20.05
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Скончалось326 464+3 781
7.05
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Источник: РИА Новости

В конце прошлой недели, министр здравоохранения Эльхан Сулейманов заявил журналистам, что в республике более 50 врачей болеют коронавирусом, одна медработница умерла, получив осложнения на фоне беременности.

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«У нас официально подтверждено 92 случая заболевания среди медработников», — сказал Гадаев в прямом эфире телеканала «Грозный».

По его словам, переболевшие врачи после выздоровления возвращаются к работе. «У нас есть врачи, которые переболели и уже работают», — заметил чиновник.

По его словам, отработав смену в «красной зоне», медработники уходят на 2-х недельный карантин, чтобы исключить заражение родных и близких. Для этого врачам в Грозном выделено общежитие квартирного типа, в котором есть все условия для отдыха и бесплатное питание.

По данным регионального минздрава, в республике зарегистрировано 1005 случаев заражения коронавирусом, из них 620 выздоровели, 11 скончались.

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