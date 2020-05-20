В Чечне число заразившихся коронавирусом медиков выросло почти вдвое

В конце прошлой недели, министр здравоохранения Эльхан Сулейманов заявил журналистам, что в республике более 50 врачей болеют коронавирусом, одна медработница умерла, получив осложнения на фоне беременности.
«У нас официально подтверждено 92 случая заболевания среди медработников», — сказал Гадаев в прямом эфире телеканала «Грозный».
По его словам, переболевшие врачи после выздоровления возвращаются к работе. «У нас есть врачи, которые переболели и уже работают», — заметил чиновник.
По его словам, отработав смену в «красной зоне», медработники уходят на 2-х недельный карантин, чтобы исключить заражение родных и близких. Для этого врачам в Грозном выделено общежитие квартирного типа, в котором есть все условия для отдыха и бесплатное питание.
По данным регионального минздрава, в республике зарегистрировано 1005 случаев заражения коронавирусом, из них 620 выздоровели, 11 скончались.