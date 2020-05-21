В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

«Это самая большая цифра за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на четыре страны», — сказал он.
Представитель организации также выразил озабоченность увеличением числа случаев заболевания COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода населения.
Вторая волна
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее также предупредила, что по странам, столкнувшимся с пандемией, может пройти вторая волна.
«Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел», — сказала она, призвав с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мер.
Выход ситуации
«Ответ на COVID-19»
Ранее
Среди приоритетных задач своей работы государства выделили обеспечение равного доступа к медикаментам и технологиям, а также устранение несправедливых барьеров, препятствующих этому.
В российском МИД отметили, что
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли. В России выявили 308,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.