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00:13 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За последние сутки в мире коронавирусом заразились 106 тысяч человек, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:55 MSK, 20.05
Инфицировано308 705+8 764
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось2 972+135
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело85 392+9 262
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано4 966 006+84 436
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
7.0520.05
Скончалось326 366+3 909
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
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19.05
3386
20.05
4804
7.0520.05
Выздоровело1 880 355+207 949
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
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11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
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Источник: Агентство «Москва»

«Это самая большая цифра за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на четыре страны», — сказал он.

Представитель организации также выразил озабоченность увеличением числа случаев заболевания COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода населения.

Вторая волна

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее также предупредила, что по странам, столкнувшимся с пандемией, может пройти вторая волна.

«Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел», — сказала она, призвав с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мер.

Выход ситуации из-под контроля может привести к увеличению нагрузки на системы здравоохранения и к росту смертности, подчеркнула Вуйнович.

«Ответ на COVID-19»

Ранее страны-члены ВОЗ единогласно одобрили резолюцию «Ответ на COVID-19», в число соавторов которой вошла Россия. Авторы документа отметили ключевую роль организации в подготовке и координации глобального ответа на пандемию.

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Среди приоритетных задач своей работы государства выделили обеспечение равного доступа к медикаментам и технологиям, а также устранение несправедливых барьеров, препятствующих этому.

В российском МИД отметили, что страны-члены ВОЗ продемонстрировали солидарность и готовность к взаимодействию в борьбе с кризисом. В частности, на заседании Москва выступила за деполитизированное сотрудничество государств в общих интересах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,8 миллиона человек, свыше 317 тысяч умерли. В России выявили 308,7 тысячи случаев заболевания COVID-19, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:55 MSK, 20.05
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