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10:26 (мск), источник: Известия

В жертву вирусу: из-за эпидемии пострадали пациенты неинфекционных отделений

Статистика заболеваемости и смертности от болезней сердца и онкологии может вырасти, считают врачи.

Коронавирус COVID-19
10:44 (мск)В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 21.05
Инфицировано317 554+8 849
7.05
11231
8.05
10699
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Скончалось3 099+127
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Выздоровело92 681+7 289
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2805
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Инфицировано5 000 561+98 788
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Скончалось328 191+4 778
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Источник: Агентство «Москва»

Больше половины врачей (52%) отмечают ухудшение доступности медицинской помощи в стране во время эпидемии коронавируса. Наиболее критичная ситуация, по их словам, сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Такие данные следуют из опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе». Приостановка оказания плановой помощи приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заявили «Известиям» представители медицинского сообщества. А к осени, по их мнению, может возрасти и число тяжелых онкологических больных.

Не по профилю

Всё, что не связано с коронавирусом, сейчас работает по остаточному принципу, отметили участники опроса. 52% отметили серьезное ухудшение ситуации с доступностью медицинской помощи из-за эпидемии COVID-19.

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По мнению еще 40% медиков, ситуация с доступностью врачебной помощи близка к критической: специалисты перегружены, идет массовое перепрофилирование лечебных учреждений, а выбывающие мощности при этом никак не компенсируются. Такой точки зрения придерживаются медики из столичных регионов — Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

В Минздраве России и подмосковном ведомстве на запрос «Известий» оперативно не ответили. А в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что из-за ситуации с заболеваемостью в городе проводится наращивание числа инфекционных коек и дальнейшее перепрофилирование учреждений под прием больных с коронавирусной инфекцией. При этом прием плановых пациентов приостановлен до распоряжения санитарного врача.

В настоящее время больных с коронавирусной инфекцией принимает 21 учреждение, два из которых изначально были инфекционными. Общее число коек — 6928. В борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано более 10 тыс. человек медицинского персонала. Проблема кадрового дефицита существует, поэтому для работы привлекаются студенты и идет набор нового персонала.
Минздрав России

Сложную ситуацию с оказанием плановой медицинской помощи пациентам с другими видами заболеваний отметили и опрошенные «Известиями» представители профсообщества.

— Такое развитие ситуации ожидалось с самого начала. Но необходимо учитывать и то, что в разных регионах она неодинакова, всё зависит от эпидемиологической обстановки. Приостановка оказания плановой медицинской помощи была вынужденной мерой. Если бы этого не сделали, то в России была бы такая же высокая смертность, как в Европе или США, — заявил «Известиям» завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Евгений Ачкасов.

Чревато последствиями

При этом на работу с зараженными COVID-19 сегодня перепрофилируются, например, и онкологические центры, а их пациенты уже столкнулись с отменой операций.

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— В оставшейся части стационаров нагрузка сильно возросла. Например, в Северо-Западном округе три учреждения специализируются на лечении рака прямой кишки, в том числе и наша больница. Две клиники перепрофилированы под коронавирус, поэтому все пациенты, которые должны были там пролечиться, переведены к нам. Считаю, что такие учреждения лучше не стоило трогать и оставить их работу в прежнем режиме, чтобы больные получали качественную помощь, — сказал «Известиям» заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ № 62 Илья Черниковский.

Длительное неоказание плановой помощи в итоге может привести к ухудшению состояния людей с онкологическими заболеваниями.

— Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет, — подчеркнул Илья Черниковский.

Эпидобстановка негативно отразилась и на работе специалистов сердечно-сосудистого профиля.

Часть специалистов переведены для лечения больных c COVID-инфекцией, часть хирургов, которые лечат нековидные заболевания, держим в резерве. Схема работы такая стала, военная.
Дмитрий Скрыпник
завотделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ГКБ им. И. В. Давыдовского

Как и в других сферах, в кардиологии и неврологии опасались, что из-за эпидемии не будет хватать ресурсов, чтобы лечить обычные заболевания. Однако стационары этого профиля оказались не загружены. Но здесь возникли другие сложности.

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— Основной нашей проблемой оказался страх пациентов перед возможным заражением коронавирусом в больнице. Люди стали долго терпеть плохое самочувствие и обращаются за помощью на очень поздних сроках заболевания — подчас тогда, когда мы уже почти не можем им помочь. Известно, что от инфаркта миокарда умирает каждый третий из не обратившихся к врачу пациентов. Статистику мы еще не подводили, но предварительные данные говорят о том, что смертность пациентов не от COVID может возрасти, — посетовал Дмитрий Скрыпник.

Возвращение перепрофилированных учреждений к прежнему ритму работы после улучшения эпидемической обстановки не произойдет за одну неделю, считает Илья Черниковский. Многим необходимо будет вернуть свою технику, аппараты ИВЛ например. Кроме того, необходимо будет и продезинфицировать все помещения больниц, провести тестирование сотрудников и дождаться результатов их анализов.

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