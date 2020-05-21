В жертву вирусу: из-за эпидемии пострадали пациенты неинфекционных отделений

Больше половины врачей (52%) отмечают ухудшение доступности медицинской помощи в стране во время эпидемии коронавируса. Наиболее критичная ситуация, по их словам, сложилась в Москве, Подмосковье и
Всё, что не связано с коронавирусом, сейчас работает по остаточному принципу, отметили участники опроса. 52% отметили серьезное ухудшение ситуации с доступностью медицинской помощи
По мнению еще 40% медиков, ситуация с доступностью врачебной помощи близка к критической: специалисты перегружены, идет массовое перепрофилирование лечебных учреждений, а выбывающие мощности при этом никак не компенсируются. Такой точки зрения придерживаются медики из столичных регионов — Москвы, Подмосковья и
В Минздраве России и подмосковном ведомстве на запрос «Известий» оперативно не ответили. А в комитете по здравоохранению
В настоящее время больных с коронавирусной инфекцией принимает 21 учреждение, два из которых изначально были инфекционными. Общее число коек — 6928. В борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано более 10 тыс. человек медицинского персонала. Проблема кадрового дефицита существует, поэтому для работы привлекаются студенты и идет набор нового персонала.
Сложную ситуацию с оказанием плановой медицинской помощи пациентам с другими видами заболеваний отметили и опрошенные «Известиями» представители профсообщества.
— Такое развитие ситуации ожидалось с самого начала. Но необходимо учитывать и то, что в разных регионах она неодинакова, всё зависит от эпидемиологической обстановки. Приостановка оказания плановой медицинской помощи была вынужденной мерой. Если бы этого не сделали, то в России была бы такая же высокая смертность, как в Европе или США, — заявил «Известиям» завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Евгений Ачкасов.
При этом на работу с зараженными COVID-19 сегодня перепрофилируются, например, и онкологические центры, а их пациенты уже столкнулись с отменой операций.
— В оставшейся части стационаров нагрузка сильно возросла. Например, в
Длительное неоказание плановой помощи в итоге может привести к ухудшению состояния людей с онкологическими заболеваниями.
— Сейчас все обследования приостановлены. Соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет, — подчеркнул Илья Черниковский.
Эпидобстановка негативно отразилась и на работе специалистов
Часть специалистов переведены для лечения больных c
COVID-инфекцией,часть хирургов, которые лечат нековидные заболевания, держим в резерве. Схема работы такая стала, военная.
Как и в других сферах, в кардиологии и неврологии опасались, что
— Основной нашей проблемой оказался страх пациентов перед возможным заражением коронавирусом в больнице. Люди стали долго терпеть плохое самочувствие и обращаются за помощью на очень поздних сроках заболевания — подчас тогда, когда мы уже почти не можем им помочь. Известно, что от инфаркта миокарда умирает каждый третий из не обратившихся к врачу пациентов. Статистику мы еще не подводили, но предварительные данные говорят о том, что смертность пациентов не от COVID может возрасти, — посетовал Дмитрий Скрыпник.
Возвращение перепрофилированных учреждений к прежнему ритму работы после улучшения эпидемической обстановки не произойдет за одну неделю, считает Илья Черниковский. Многим необходимо будет вернуть свою технику, аппараты ИВЛ например. Кроме того, необходимо будет и продезинфицировать все помещения больниц, провести тестирование сотрудников и дождаться результатов их анализов.