Коронавирус: Греция намерена открыть курортный сезон в середине июня

14:40 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Сезон начнется 15 июня, когда вновь откроются курортные гостиницы, — заявил в среду Мицотакис в телевизионном обращении. — Пусть это лето станет эпилогом истории с кризисом [Covid-19]».
Пандемия коронавируса поставила под угрозу греческую индустрию туризма, которая жизненно важна для экономики страны.
Как подчеркнул Мицотакис, по мере того, как меры, направленные на сдерживание коронавируса, начинают постепенно ослабляться по всей Европе, Греция своим примером поведения в кризисной ситуации проявила себя как «эталон безопасности, надежности и здоровья».
«У нас отличная репутация, — заявил греческий премьер, добавив, что страна стала «бастионом гигиены, на которую нас всегда вдохновлял Зевс». (В греческой мифологии Зевс, ко всему прочему, является еще и богом гостеприимства, защитником очага и странников, читай — туристов).
Действительно, Греция отлично справилась с пандемией, там было подтверждено всего 2850 случаев заражения и 166 смертей от коронавируса.
«Мы выиграем экономическую войну точно так же, как мы выиграли битву за здоровье», — сказал Мицотакис.
Для поощрения туризма Греция также снижает стоимость перевозок, временно уменьшая НДС на все виды транспорта — от самолетов до автобусов и железной дороги — с 24% до 13%.
Туристам, желающим посетить греческие курорты, будут также предлагаться выборочные тесты на коронавирус.
Кроме того, Афины ведут переговоры с соседями по поводу начинающегося туристического сезона.
Во вторник
В министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что с 15 июня соответствующее взаимное соглашение будет распространяться на туристов из всех трех стран.
Италия в среду заявила, что 3 июня открывает все аэропорты для внутренних и международных рейсов. И хотя там сообщается о 161 новой смерти и 665 случаях заражения, число людей, которые находятся в реанимации, снизилось до 676.
Тем временем Словения планирует выдавать своим гражданам ваучеры на 200 евро, чтобы убедить их провести отпуск дома, а не за границей.
Министры ЕС в целом поддержали планы Европейской комиссии по поэтапной отмене ограничений на передвижения внутри Евросоюза:
Сезонным рабочим будет разрешено передвигаться между странами Между странами с одинаковым уровнем ограничений должны быть открыты границы Постепенно должны открыться все внутренние границы Гигиена, социальное дистанцирование и отсутствие дискриминации должны оставаться ключевым элементом европейского плана снятия карантина.
Министры также призвали Еврокомиссию создать вебсайт, на котором жителей будут оповещать в режиме реального времени о мерах и ограничениях, действующих в каждой отдельной стране ЕС.
В понедельник 11
Один из пунктов этого соглашения предусматривает, что туристы из любой страны ЕС не будут помещаться в карантин и смогут беспрепятственно вернуться домой.