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02:34 (мск), источник: ТАСС

В Бразилии за сутки выявили почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом

Этот показатель растет рекордными темпами второй день подряд.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 21.05
Инфицировано308 705+8 764
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось2 972+135
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело85 392+9 262
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано4 968 689+76 139
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
7.0520.05
Скончалось326 515+3 694
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
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4804
7.0520.05
Выздоровело1 885 535+199 087
7.05
44569
8.05
40770
9.05
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10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
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17.05
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18.05
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19.05
56355
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Источник: AFP 2020

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии выросло за сутки на 19 951, до 291 579. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные официальной статистики бразильского Минздрава.

Как следует из сводки, этот показатель растет рекордными темпами второй день подряд (днем ранее зарегистрировано 17 408 случаев). Количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, за тот же период увеличилось на 889, до 18 860. Вылечились 116 683 пациента.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается почти 70 тыс. инфицированных и свыше 5,3 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стал северо-восточный штат Сеара (30 560), за ним следует Рио-де-Жанейро (30 372). В этих штатах жертвами пандемии стали 1 900 и 3 237 человек соответственно.

Тяжелая эпидемическая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (свыше 22,5 тыс. заразившихся и 1 834 умерших) и Мараньян (около 15,1 тыс. инфицированных и 634 умерших), а также в штатах Амазонас (свыше 23,7 тыс. инфицированных и 1 561 умерший) и Пара (около 16,3 тыс. инфицированных и 1 519 умерших) на севере страны. Как выяснила газета «Фолья ди Сан-Паулу», в 11 из 27 субъектов федерации специализированный коечный фонд отделений интенсивной терапии, предназначенный для пациентов с коронавирусом, занят по меньшей мере на 80%.

Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей.

О первом подтвержденном случае заражения в крупнейшем государстве региона стало известно 26 февраля, на следующий день после окончания карнавала, сопровождавшегося массовыми гуляньями. 12 мая Минздрав сообщил о 39 положительных пробах, взятых у пациентов с характерными для вызываемого новым коронавирусом заболевания симптомами еще в январе. Позже власти штата Сеара выяснили, что первый пациент с симптомами заражения коронавирусом в этом регионе обратился за медпомощью еще 1 января.

Эпидемия привела к тому, что в стране уже дважды сменился глава Минздрава. 16 апреля из-за разногласий с президентом Жаиром Болсонару по вопросу стратегии борьбы с пандемией своего поста лишился Луис Энрике Мандетта, 15 мая в отставку подал сменивший его Нелсон Тейш, несогласный с главой государства в вопросе необходимости назначения препарата гидроксихлорохин уже на ранних стадиях заболевания. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

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