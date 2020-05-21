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05:23 (мск), источник: РИА Новости

В Китае за сутки выявили 33 случая заражения COVID-19

ПЕКИН, 21 мая — РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом и 31 бессимптомный носитель выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели пять пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 21.05
Инфицировано308 705+8 764
7.05
11231
8.05
10699
9.05
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10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось2 972+135
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело85 392+9 262
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
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16.05
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17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано4 996 472+98 905
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
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78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
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16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
7.0520.05
Скончалось328 115+4 829
7.05
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5746
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5390
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Выздоровело1 897 466+208 836
7.05
44569
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Источник: AFP 2020

Уточняется, что из двух новых случаев один — локальный в Шанхае и один — ввозной в провинции Гуандун.

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Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 249 человек выздоровели, 84 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1709, из них выздоровели 1666.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлен 31 такой случай, из них три — ввозные. За сутки из карантина выпустили 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 375 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1026 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 402 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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