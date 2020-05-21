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09:20 (мск), источник: Ведомости

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек

Во всем мире коронавирусом нового типа заразились уже более 5 млн человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 188 странах. Вылечились от него уже почти 1,9 млн человек, умерли более 328 000 инфицированных.

Коронавирус COVID-19
10:44 (мск)В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 21.05
Инфицировано317 554+8 849
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
7.0520.05
Скончалось3 099+127
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
7.0520.05
Выздоровело92 681+7 289
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
7.0520.05
Инфицировано5 000 561+98 788
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
7.0520.05
Скончалось328 191+4 778
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
7.0520.05
Выздоровело1 899 675+208 184
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
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12.05
44543
13.05
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14.05
64151
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Источник: Reuters

Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в США — свыше 1,5 млн человек. Там же больше всего умерших пациентов с коронавирусом — более 93 000 человек. На втором месте по числу выявленных случаев заражения — Россия, где коронавирус нашли у почти 309 000 человек, а умерли меньше 3000 зараженных пациентов.

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Тройку лидеров по заболеваемости COVID-19 замыкает Бразилия с почти 292 000 заболевших. На четвертой и пятой строчках — Великобритания (почти 250 000 зараженных) и Испания (более 232 000). В топ-5 стран по числу умерших, кроме США, входят Великобритания (почти 36 000 жертв COVID-19), Италия (более 32 000), Франция (свыше 28 000) и Испания (почти 28 000).

О пандемии коронавируса нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в декабре 2019 г., ВОЗ объявила 11 марта. На тот момент в мире было зарегистрировано более 118 000 случаев заражения. По данным ВОЗ к 21 мая, в мире выявлено 4,8 млн зараженных коронавирусом и почти 319 000 умерших пациентов с COVID-19. Накануне ВОЗ зафиксировала рекордный прирост больных с коронавирусом за сутки — 106 000 новых случаев заражения.

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10:02 (мск)© Ньюстюб
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