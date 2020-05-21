Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек

Больше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в США — свыше 1,5 млн человек. Там же больше всего умерших пациентов с коронавирусом — более 93 000 человек. На втором месте по числу выявленных случаев заражения — Россия, где коронавирус нашли у почти 309 000 человек, а умерли меньше 3000 зараженных пациентов.
Тройку лидеров по заболеваемости COVID-19 замыкает Бразилия с почти 292 000 заболевших. На четвертой и пятой строчках — Великобритания (почти 250 000 зараженных) и Испания (более 232 000). В топ-5 стран по числу умерших, кроме США, входят Великобритания (почти 36 000 жертв COVID-19), Италия (более 32 000), Франция (свыше 28 000) и Испания (почти 28 000).
О пандемии коронавируса нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в декабре 2019 г., ВОЗ объявила 11 марта. На тот момент в мире было зарегистрировано более 118 000 случаев заражения. По данным ВОЗ к 21 мая, в мире выявлено 4,8 млн зараженных коронавирусом и почти 319 000 умерших пациентов с COVID-19. Накануне ВОЗ зафиксировала рекордный прирост больных с коронавирусом за сутки — 106 000 новых случаев заражения.