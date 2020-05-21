11:28 (мск), источник: Forbes
Богатейшие наследники российских миллиардеров. Рейтинг Forbes
Forbes составил новый рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. В этом году в списке пять новых имен.
По оценкам Forbes, на 16 апреля 2020 года в России насчитывалось 103 миллиардера с совокупным состоянием $439 млрд. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (281), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом $1,56 млрд.
На самом деле суммы варьируются от $18 млрд в семье крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова до $188 млн — столько приходится на каждого из шести детей девелопера Владимира Лещикова, владельца группы «Славянский мир».
В нашем списке представлено 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее $2,25 млрд.
Им уступили место дети Петра Авена — их в этом году стало больше, у председателя совета директоров Банковской группы «Альфа-банк» появился третий ребенок, сын Филипп. Еще одно место уступил сын основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр — в этом году его потенциальное наследство составило $2,1 млрд.
Методика составления рейтинга не менялась: мы берем состояние миллиардера и делим его на всех признанных детей. Мы не учитываем в расчетах супружеские доли. Также мы не учитываем заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег своим детям они оставлять не собираются и все свои миллиарды отдадут на благотворительность.
Самым богатым наследником ($18 млрд) снова стал Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова. У одного из участников — совладельца LetterOne и «Альфа-Групп» Михаила Фридмана в 2019 году родилась дочь. Теперь у него пятеро детей (четыре девочки и мальчик) и более низкое место в рейтинге — в прошлом году каждый из его детей теоретически мог рассчитывать на $3,8 млрд (№ 12 в рейтинге), в этом году отцовские $14,1 млрд делятся уже на пятерых — каждому достается по $2,8 млрд и 16-е место.