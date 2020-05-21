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12:58 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения озабочена ситуацией с коронавирусом в России, опасность еще не прошла, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 21.05
Инфицировано317 554+8 849
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
8.0521.05
Скончалось3 099+127
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
8.0521.05
Выздоровело92 681+7 289
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
8.0521.05
Инфицировано5 014 943+99 939
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
8.0521.05
Скончалось328 462+4 809
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
8.0521.05
Выздоровело1 909 701+207 476
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
8.0521.05
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Источник: РИА Новости

«Опасность не прошла, риск не прошел, ВОЗ очень озабочен ситуацией, потому что это тяжелая ситуация, когда люди находятся на карантине. Мы все это понимаем», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24», говоря о ситуации с коронавирусом в России.

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Однако она отметила, что не ВОЗ принимает решения относительно снятия ограничений, а каждая страна индивидуально, в зависимости от смертности и загруженности системы здравоохранения.

Ранее Вуйнович заявила РИА Новости, что Москва находится только в начале фазы стабилизации по COVID-19, статистика заболеваемости в российское столице ещё высока.

В России число зараженных коронавирусом выросло на 8 849, общее число достигло 317 554.

Наибольшее число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировано в Москве — 2 913.

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