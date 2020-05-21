В ВОЗ выразили озабоченность ситуацией с коронавирусом в России

«Опасность не прошла, риск не прошел, ВОЗ очень озабочен ситуацией, потому что это тяжелая ситуация, когда люди находятся на карантине. Мы все это понимаем», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24», говоря о ситуации с коронавирусом в России.
Однако она отметила, что не ВОЗ принимает решения относительно снятия ограничений, а каждая страна индивидуально, в зависимости от смертности и загруженности системы здравоохранения.
Ранее Вуйнович заявила РИА Новости, что Москва находится только в начале фазы стабилизации по COVID-19, статистика заболеваемости в российское столице ещё высока.
В России число зараженных коронавирусом выросло на 8 849, общее число достигло 317 554.
Наибольшее число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировано в Москве — 2 913.