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17:07 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд уточнил, за какие ошибки судей могут лишить мантии

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Верховный суд РФ разъяснил, какое количество процессуальных ошибок должен допустить судья, чтобы лишиться мантии: спать на заседании нельзя, но опоздать на работу можно.

Источник: РИА "Новости"

Суд опубликовал практику по делам о привлечении судей к дисциплинарной ответственности с 2017 года. Там приводится случай судьи из Биробиджана, приговоры которого регулярно отменялись из-за нарушения законов, а в итоге он заснул прямо на заседании и лишился должности. С другой стороны, суд объяснил ошибки судьи Арбитражного суда Ставропольского края высокой нагрузкой и небольшим опытом.

В первом случае, объясняется в обзоре, судья систематически грубо нарушал нормы права при осуществлении правосудия. Он обладал низким уровнем профессиональной квалификации, неудовлетворительно готовился к рассмотрению судебных дел и организации судебных процессов, допускал волокиту, недостойно вел себя при рассмотрении дела.
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За два года он рассмотрел 219 дел, из которых только 37 в общем порядке, который требует исследования доказательств и допроса свидетелей. При этом апелляционной инстанцией отменено 11 и изменено 23 приговора, еще шесть судебных актов отменено в связи с неправильным применением уголовного и существенным нарушением процессуального закона, несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

«По результатам стажировок отмечено слабое знание теории права, а также норм уголовного и уголовно-процессуального закона, неумение мотивировать свои выводы, неспособность определять фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения судебных дел… Кроме этого, 19 августа и 20 октября 2016 года он в судебных заседаниях по уголовному делу во время судебного следствия заснул, что явилось основанием для отмены приговора судом апелляционной инстанции», — отмечается в обзоре.

Второй судья, которому ВС РФ вернул статус, также допускал ошибки, но коллегия решила, что все они не лишены логики, приняты в рамках судейского усмотрения, а их общее число незначительно.

Были у него и нарушения правил внутреннего распорядка — неявка на общее собрание судей и работников аппарата суда, опоздание на совещание судей, отсутствие на рабочем месте в течение 1 часа 44 минут.

«Дисциплинарной коллегией было установлено, что правосудие осуществлялось с высокой судебной нагрузкой, при хороших показателях качества и с тенденцией к их улучшению. При этом служебная деятельность в должности судьи исчислялась двумя годами, то есть происходило его становление и формирование навыков судебной работы, с чем могут быть связаны недостатки ее планирования и ошибки судьи в организации взаимодействия с коллегами», — сказано в обзоре.

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