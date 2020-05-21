16:09 (мск), источник: Коммерсантъ
ЕГЭ начнется 29 июня
Президент России Владимир Путин сообщил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по всей стране начнется 29 июня. Ранее
«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», — сказал господин Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.
Президент также сообщил, что:
«Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях», — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее господин Кравцов заявил, что школьники смогут сдать столько ЕГЭ, сколько им нужно для поступления.
Экзамены в самих вузах пройдут дистанционно. Исключения сделают для некоторых регионов, где эпидситуация позволяет провести экзамены в традиционной форме.