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16:09 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕГЭ начнется 29 июня

Президент России Владимир Путин сообщил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по всей стране начнется 29 июня. Ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19 дата ЕГЭ была перенесена на 8 июня. В девятых классах выпускные экзамены отменены.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», — сказал господин Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

Президент также сообщил, что:

  • ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в текущем году;
  • аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов;
  • зачисление в вузы пройдет в августе, подать документы по результатам ЕГЭ можно в несколько вузов без личного присутствия;
  • в августе можно будет сдать ЕГЭ на оставшиеся места в вузах;
  • призыв на военную службу выпускников школ этого года отложен;
  • будут предусмотрены дополнительные периоды сдачи ЕГЭ в течение следующего учебного года.
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«Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях», — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее господин Кравцов заявил, что школьники смогут сдать столько ЕГЭ, сколько им нужно для поступления.

Экзамены в самих вузах пройдут дистанционно. Исключения сделают для некоторых регионов, где эпидситуация позволяет провести экзамены в традиционной форме.

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