Американец показал, как вода течет вверх (видео)

Пользователь Reddit с ником VerySlump опубликовал на ресурсе необычное видео, которое он снял у дамбы Гувера в американском шатате Невада. Эта дамба представляет собой 221-метровую плотину и электростанцию и считается одним из самых сложных инженерных сооружений современности. А благодаря новому видео, можно подумать и о ее мистических особенностях.
В ролике VerySlump попытался вылить воду из пластиковой бутылки с вершины дамбы, но неожиданно жидкость полилась не вниз, а вверх, красиво распадаясь на круглые капли.
Пользователи Reddit принялись гадать, как мог получиться такой «эффект невесомости», а видео быстро стало вирусным и разлетелось по соцсетям.
Однако мистики здесь нет никакой. Как рассказали специалисты, вода поднимается вверх благодаря эффекту ридж-лифт. Он представляет собой восходящий поток воздуха, который нагревается солнцем на покатой части дамбы. А вот если провести подобный опыт с водой на другой, отвесной части дамбы, то фокуса уже не получится — вода просто польется вниз.