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15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кот отправился в путешествие и прошел 400 км

Хозяйка обнаружила его спустя 11 недель, но до сих пор не может вернуть из-за карантина.

Молодой кот по кличке Маршалл был случайно обнаружен в 402 км от своего дома после того, как бесследно исчез еще 1 февраля, сообщает Metro.

Маршалл жил в Ланкашире у 27-летней британки Сэм Спрагг с 8 месяцев. Она часто выпускала питомца погулять на улицу. Иногда молодой кот возвращался только на второй или третий день, поэтому Сэм не очень волновалась, когда Маршалл не явился домой 1 февраля.

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Прошло несколько дней, а Маршалла все еще не было. Девушка начала поиски. Она дала объявления в соцсетях и обратилась в местные ветеринарные клиники, но безрезультатно.

Внезапно, спустя 11 недель, кота обнаружили совсем в другом уголке Англии. Маршалла подобрали у оживленной дороги 49-летняя Линн Ашман и ее 11-летний сын. Они отнесли путешественника к ветеринару, где по чипу узнали контакты Сэм.

Как кот очутился в Кенте, остается загадкой. Возможно, не обошлось без помощи грузовика, предполагает хозяйка. Очевидно одно — все это время кот не голодал. Он нашелся таким же упитанным, каким был на момент исчезновения.

Девушка мечтает забрать любимца домой, но не может сделать этого из-за самоизоляции. Она с нетерпением ждет конца карантина.

Анна Лысенко

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