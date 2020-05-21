Без воды, еды и топлива. Сотни людей застряли в море из-за коронавируса

«Шторм застал нас в два часа ночи. Пятиметровые волны, кромешная тьма, у нас повреждения, лодку закладывает на бок! Мы с трудом продержались сутки, c надеждой пришли в ближайший порт — а там никого», — рассказал
Под его руководством парусная яхта «Слайт» в середине марта вышла в море по маршруту
30-летний Алексей — опытный шкипер, под парусом он ходит с 15 лет. Будучи студентом, он даже выступал за сборную Беларуси по яхтенному спорту. Кроме него в команде было еще четыре человека из России и один из Казахстана. Для них это был первый серьезный переход по открытому морю — то есть вдали от береговой линии.
«Когда мы выходили из порта в Турции, в прессе уже
На второй день пути яхта вошла в территориальные воды Греции, и почти сразу после этого Афины заявили о закрытии международного сообщения — в том числе и на море.
«Я понял, что следующим шагом может быть закрытие внутренней навигации. А значит — нас не примет ни один порт. Единственный выход из ситуации — как можно скорее идти в домашнюю гавань. Для нашей яхты это Хорватия. К нам приближался штормовой фронт, но надо было рисковать и идти. Иначе мы бы повисли в совсем непонятном положении», — рассказывает шкипер.
Шторм яхту все же накрыл. Команда справлялась с непогодой в открытом море больше суток. Но яхта получила несколько повреждений, поэтому Алексей решил зайти в ближайший порт.
Мы приходим в марину, а она пустая! Никого нет. Нас спасли местные рыбаки. Подсказали, где можно взять воду и электричество, чтобы хоть
как-топополнить запасы и перевести дух. Потом мы нашли маленький магазинчик и закупили там все, что только смогли — чтобы продержаться следующие дни. Никто не понимал, где будет следующая марина, которая сможет нас принять.
C 21 марта Греция запретила навигацию внутри страны, а значит яхты перестали пускать в порты. Команде яхты «Слайт» пришлось идти до Хорватии, так и не починив поломки. Перед последним отрезком пути Алексею пришлось запросить экстренную помощь у греческого порта — запасы воды, еды и топлива на лодке иссякли.
«К счастью, власти пошли нам навстречу. Нам не дали сойти на берег, но передали дизель и продукты. Сейчас вспоминаешь об этом и думаешь — прикольно, такой мощный опыт. А в моменте, конечно, было страшно. В целом я бы не рекомендовал никому выходить в море в такой шторм и в таких условиях», — говорит шкипер.
Когда яхта пришла в Хорватию, выяснилось, что никто из членов команды не может улететь домой. Авиарейсов ни в Россию, ни в Казахстан нет. Весь экипаж уже больше месяца живет на яхте в порту.
В похожей ситуации оказались сотни людей по всему миру. По данным международного Клуба океанских переходов, в ближайшие недели около 500 лодок и яхт будут совершать или уже совершают опасные и ранее не запланированные переходы через Тихий или Атлантический океан, чтобы попасть домой или найти убежище.
Капитаны яхт, идущих вдоль побережья Индии и
Самые жесткие ограничения в связи с эпидемией ввели островные государства. Чаще всего в таких местах есть проблемы с оснащенностью больниц и уровнем подготовки врачей.
«Понятно, что люди на маленьких островах паникуют и делают все, чтобы защитить себя», — поясняет
«Многие не понимают, что яхтсмены совершают многодневные переходы в море или океане, зачастую проводят в изоляции от мира по 10−14 дней. И после двух недель такого карантина многим отказывают в пропуске в марину, ссылаясь на опасность распространения коронавируса. Но ведь люди по сути только что [вернулись] из самоизоляции» — сказала она
В итоге многие экипажи снова отправляются в путь на 14 дней, не передохнув, не устранив поломки и не имея возможности запастись топливом и водой.
В этих сложных условиях яхтсмены пытаются прийти на помощь друг другу. Судя по сообщениям в группе Клуба океанских переходов, десятки лодок запросили помощь при пересечении Атлантического океана по пути в Европу, и более 80 экипажей пришли им на выручку.
При этом многие яхтсмены — отнюдь не богачи, отмечает Блэквелл. Многие из них постоянно живут на своих лодках и не готовы совершать многодневные переходы в открытом океане без помощи опытных шкиперов.
Гарри Кротерс — один из таких яхтсменов. Сейчас он стоит на якоре у острова
Сейчас главное для Гарри, по его словам, не заразиться коронавирусом в последний момент перед выходом в море.
«Если посреди океана выяснится, что я заболел — это будет проблемой. Я уже в возрасте, и мое здоровье не идеально. Вирус может оказаться последней каплей для такого однорукого бандита, как я», — шутит Гарри в своем «Инстаграме».
Угроза заразиться в порту — реальна. В начале апреля яхтсмен Робер Лэзер скончался от коронавируса, заразившись на том же острове, на котором сейчас находится Гарри. После смерти Лэзера его семья собрала 30 000 долларов пожертвований и передала их больнице, в которой пытались спасти жизнь яхтсмена.
Экипажи нескольких лодок обещали помочь Гарри с прохождением тех или иных участков Атлантического океана. Но большую часть пути он должен будет преодолеть сам.
Гарри шутит, что уже