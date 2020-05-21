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16:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Без воды, еды и топлива. Сотни людей застряли в море из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса многие страны закрыли границы и запретили даже небольшим иностранным судам заходить в свои порты. В результате многим яхтсменам пришлось рисковать жизнью, чтобы добраться до дома. Некоторым это пока так и не удалось.

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Источник: EPA

Из-за эпидемии коронавируса многие страны закрыли границы и запретили даже небольшим иностранным судам заходить в свои порты. В итоге, чтобы дойти до домашней марины, шкиперы сотен парусных яхт вынуждены предпринимать рискованные переходы в открытом море или даже через океан. Зачастую в этот долгий путь люди отправляются, будучи уже измотанными многодневным плаванием, без должных запасов воды, еды и топлива.

«Шторм застал нас в два часа ночи. Пятиметровые волны, кромешная тьма, у нас повреждения, лодку закладывает на бок! Мы с трудом продержались сутки, c надеждой пришли в ближайший порт — а там никого», — рассказал Би-би-си шкипер Алексей Журиков.

Под его руководством парусная яхта «Слайт» в середине марта вышла в море по маршруту Турция-Греция-Хорватия. Несложный учебно-тренировочный переход превратился для экипажа в настоящее испытание и приключение, которое продолжается до сих пор.

«Рисковать и идти»

Сейчас шкипер Алексей Журиков, как и многие его коллеги, сидит без работы. Но до этого ему пришлось серьезно рисковать, чтобы довести яхту до домашнего порта | Источник: BBC News Русская служба

30-летний Алексей — опытный шкипер, под парусом он ходит с 15 лет. Будучи студентом, он даже выступал за сборную Беларуси по яхтенному спорту. Кроме него в команде было еще четыре человека из России и один из Казахстана. Для них это был первый серьезный переход по открытому морю — то есть вдали от береговой линии.

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«Когда мы выходили из порта в Турции, в прессе уже что-то говорили о коронавирусе. Но на море никаких трудностей не было. Накануне я спокойно дошел с другим экипажем из Хорватии в Турцию. Так что ничто не предвещало такого экстрима, в который мы в итоге попали», — поясняет Алексей.

На второй день пути яхта вошла в территориальные воды Греции, и почти сразу после этого Афины заявили о закрытии международного сообщения — в том числе и на море.

«Я понял, что следующим шагом может быть закрытие внутренней навигации. А значит — нас не примет ни один порт. Единственный выход из ситуации — как можно скорее идти в домашнюю гавань. Для нашей яхты это Хорватия. К нам приближался штормовой фронт, но надо было рисковать и идти. Иначе мы бы повисли в совсем непонятном положении», — рассказывает шкипер.

Шторм яхту все же накрыл. Команда справлялась с непогодой в открытом море больше суток. Но яхта получила несколько повреждений, поэтому Алексей решил зайти в ближайший порт.

Мы приходим в марину, а она пустая! Никого нет. Нас спасли местные рыбаки. Подсказали, где можно взять воду и электричество, чтобы хоть как-то пополнить запасы и перевести дух. Потом мы нашли маленький магазинчик и закупили там все, что только смогли — чтобы продержаться следующие дни. Никто не понимал, где будет следующая марина, которая сможет нас принять.

C 21 марта Греция запретила навигацию внутри страны, а значит яхты перестали пускать в порты. Команде яхты «Слайт» пришлось идти до Хорватии, так и не починив поломки. Перед последним отрезком пути Алексею пришлось запросить экстренную помощь у греческого порта — запасы воды, еды и топлива на лодке иссякли.

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«К счастью, власти пошли нам навстречу. Нам не дали сойти на берег, но передали дизель и продукты. Сейчас вспоминаешь об этом и думаешь — прикольно, такой мощный опыт. А в моменте, конечно, было страшно. В целом я бы не рекомендовал никому выходить в море в такой шторм и в таких условиях», — говорит шкипер.

Когда яхта пришла в Хорватию, выяснилось, что никто из членов команды не может улететь домой. Авиарейсов ни в Россию, ни в Казахстан нет. Весь экипаж уже больше месяца живет на яхте в порту.

В похожей ситуации оказались сотни людей по всему миру. По данным международного Клуба океанских переходов, в ближайшие недели около 500 лодок и яхт будут совершать или уже совершают опасные и ранее не запланированные переходы через Тихий или Атлантический океан, чтобы попасть домой или найти убежище.

«Люди на островах паникуют»

Экипажи многих яхт по всему миру сейчас вынуждены выходить в море без дополнительных запасов воды и топлива из-за ограничений доступа в порты в связи с эпидемией коронавируса | Источник: BBC News Русская служба

Капитаны яхт, идущих вдоль побережья Индии и Шри-Ланки, сообщают, что при попытке приблизиться к причалам их останавливают лодки береговой охраны и принуждают возвращаться обратно в открытое море.

Команды судов, проходящих через Аденский залив к Африканскому Рогу, сетуют на то, что товары первой необходимости им продают по заоблачным ценам.

Самые жесткие ограничения в связи с эпидемией ввели островные государства. Чаще всего в таких местах есть проблемы с оснащенностью больниц и уровнем подготовки врачей.

Дарья Блэквелл из Клуба океанских переходов пытается помочь сотням яхтсменов, вынужденных совершать рискованные переходы через Атлантический и Тихий океаны | Источник: BBC News Русская служба

«Понятно, что люди на маленьких островах паникуют и делают все, чтобы защитить себя», — поясняет вице-президент Клуба океанских переходов, яхтсмен Дарья Блэквелл.

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«Многие не понимают, что яхтсмены совершают многодневные переходы в море или океане, зачастую проводят в изоляции от мира по 10−14 дней. И после двух недель такого карантина многим отказывают в пропуске в марину, ссылаясь на опасность распространения коронавируса. Но ведь люди по сути только что [вернулись] из самоизоляции» — сказала она Би-би-си.

В итоге многие экипажи снова отправляются в путь на 14 дней, не передохнув, не устранив поломки и не имея возможности запастись топливом и водой.

В этих сложных условиях яхтсмены пытаются прийти на помощь друг другу. Судя по сообщениям в группе Клуба океанских переходов, десятки лодок запросили помощь при пересечении Атлантического океана по пути в Европу, и более 80 экипажей пришли им на выручку.

Четверо россиян и один казахстанец, бывшие на борту яхты «Слайт», уже больше месяца не могут вылететь домой из Хорватии из-за закрытых границ | Источник: BBC News Русская служба

При этом многие яхтсмены — отнюдь не богачи, отмечает Блэквелл. Многие из них постоянно живут на своих лодках и не готовы совершать многодневные переходы в открытом океане без помощи опытных шкиперов.

Однорукий шкипер

Гарри Кротерс — один из таких яхтсменов. Сейчас он стоит на якоре у острова Сен-Мартен в Карибском море. Но уже через пару недель здесь начинается сезон ураганов, а значит, Гарри нужно уходить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за эпидемии ему придется в одиночку преодолеть почти 6000 км, чтобы оказаться в родной Ирландии. Дополнительная сложность заключается в том, что несколько лет назад Гарри попал в автоаварию и потерял руку. Найти опытного попутчика ему не удалось — многие шкиперы сейчас тоже сидят в портах без возможности куда-то двинуться.

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Сейчас главное для Гарри, по его словам, не заразиться коронавирусом в последний момент перед выходом в море.

«Если посреди океана выяснится, что я заболел — это будет проблемой. Я уже в возрасте, и мое здоровье не идеально. Вирус может оказаться последней каплей для такого однорукого бандита, как я», — шутит Гарри в своем «Инстаграме».

Угроза заразиться в порту — реальна. В начале апреля яхтсмен Робер Лэзер скончался от коронавируса, заразившись на том же острове, на котором сейчас находится Гарри. После смерти Лэзера его семья собрала 30 000 долларов пожертвований и передала их больнице, в которой пытались спасти жизнь яхтсмена.

Экипажи нескольких лодок обещали помочь Гарри с прохождением тех или иных участков Атлантического океана. Но большую часть пути он должен будет преодолеть сам.

Гарри шутит, что уже ждет-не дождется, как ему придется сесть на карантин в Ирландии после 30 дней, проведенных в море.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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