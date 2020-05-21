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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Норвегии решили выкопать из-под земли погребальный корабль викингов

Это единственный способ спасти древность от уничтожения

6
фотографий
6
фотографий

Норвежское правительство выделило 1,5 миллиона долларов на то, чтобы достать из-под земли древний корабль викингов, который был найден археологами на ферме в графстве Эстфолл в 2018 году.

До недавнего времени ученые изучали находку с помощью специального оборудования, сканировавшего объект внутри почвы, и не планировали доставать корабль на поверхность.

Однако новые исследования показали, что древесину артефакта начал активно разъедать грибок, а потому, если не принять срочных мер, корабль вскоре может быть полностью уничтожен, пишет Daily Mail.
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Ученые планируют начать работы уже в июне. Первым этапом они снимут верхний слой почвы и просеют ее, чтобы найти артефакты, находящиеся рядом с кораблем. После этого над площадкой установят специальный тент, чтобы защитить находку от непогоды, а затем начнут аккуратно очищать судно от земли и поднимать его на поверхность.

Специалисты планируют восстановить разрушенные части корабля с помощью оставленных в почве отпечатков и сделать их копии на 3D-сканере. Остальные же части будут обрабатывать специальным раствором, который останавливает гниение и «консервирует» дерево в том состоянии, в котором его нашли.

Отметим, что 20-метровый корабль викингов находится под землей всего в полуметре от поверхности. По словам археологов, его возраст составляет примерно тысячу лет и использовалось судно для захоронения знати. Это довольно редкая находка — в последний раз похожий корабль находили в Норвегии около 100 лет назад.

Екатерина Гура

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