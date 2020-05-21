16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Норвегии решили выкопать из-под земли погребальный корабль викингов
Это единственный способ спасти древность от уничтожения
Норвежское правительство выделило 1,5 миллиона долларов на то, чтобы достать
До недавнего времени ученые изучали находку с помощью специального оборудования, сканировавшего объект внутри почвы, и не планировали доставать корабль на поверхность.
Ученые планируют начать работы уже в июне. Первым этапом они снимут верхний слой почвы и просеют ее, чтобы найти артефакты, находящиеся рядом с кораблем. После этого над площадкой установят специальный тент, чтобы защитить находку от непогоды, а затем начнут аккуратно очищать судно от земли и поднимать его на поверхность.
Специалисты планируют восстановить разрушенные части корабля с помощью оставленных в почве отпечатков и сделать их копии на 3D-сканере. Остальные же части будут обрабатывать специальным раствором, который останавливает гниение и «консервирует» дерево в том состоянии, в котором его нашли.
Отметим, что 20-метровый корабль викингов находится под землей всего в полуметре от поверхности. По словам археологов, его возраст составляет примерно тысячу лет и использовалось судно для захоронения знати. Это довольно редкая находка — в последний раз похожий корабль находили в Норвегии около 100 лет назад.
Екатерина Гура