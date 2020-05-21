16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
VK Fest перебрался в Сеть и собрал рекордное число посетителей
В последний день фестиваля организаторы обещают «фейерверк» впечатлений.
В России проходит последний день
На закуску меломанам приготовили встречу с Brainstorm, Сергеем Лазаревым, Ольгой Серябкиной, Jah Khalib, MARUV, Artik & Asti, Руки Вверх! и БАСТОЙ. На связь со студией выйдут паблик Лентач, Елена Летучая, Валерий Меладзе, Тимур Бекмамбетов, Сергей Бурунов, Вера Брежнева, Андрей Резников и Константин Сидорков. Завершат фестиваль американский диджей Steve Aoki и трио Swanky Tunes.
По данным на 6 день, VK Fest собрал почти 21 миллион зрителей, говорят организаторы. Это рекордное количество, недостижимое для
В 2019 году VK Fest проходил в традиционном формате, но в 2020-м
Анна Лысенко