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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

VK Fest перебрался в Сеть и собрал рекордное число посетителей

В последний день фестиваля организаторы обещают «фейерверк» впечатлений.

В России проходит последний день онлайн-фестиваля VK Fest, который целую неделю бесплатно транслировал выступления российских и зарубежных музыкантов.

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На закуску меломанам приготовили встречу с Brainstorm, Сергеем Лазаревым, Ольгой Серябкиной, Jah Khalib, MARUV, Artik & Asti, Руки Вверх! и БАСТОЙ. На связь со студией выйдут паблик Лентач, Елена Летучая, Валерий Меладзе, Тимур Бекмамбетов, Сергей Бурунов, Вера Брежнева, Андрей Резников и Константин Сидорков. Завершат фестиваль американский диджей Steve Aoki и трио Swanky Tunes.

По данным на 6 день, VK Fest собрал почти 21 миллион зрителей, говорят организаторы. Это рекордное количество, недостижимое для оупен-эйров.

В 2019 году VK Fest проходил в традиционном формате, но в 2020-м из-за пандемии коронавируса перебрался в Сеть. Комментаторы отмечают, что это даже пошло фестивалю на пользу, ведь удалось привлечь очень многих музыкантов международного уровня. Кроме того, шоу стало доступным для зрителей во всем мире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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