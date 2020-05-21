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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Зинаида Корнева и Том Мур пообщались в Сети (видео)

Трогательная встреча единомышленников.

Ветеран из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева и капитан Том Мур из Великобритании наконец пообщались по видеосвязи во время интернет-телемоста, организованного каналом «Россия-1».

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Мистер Мур поблагодарил россиянку за подарки к 100-летию и Дню Победы. «Тому очень понравились все подарки. Вы сделали его счастливым!», — сказала дочь британского ветерана, которая помогала отцу во время онлайн-встречи. Зинаида Корнева поинтересовалась здоровьем своего «коллеги» и поблагодарила его за вдохновение.

Зинаида Корнева прославилась в России и за рубежом, начав сбор средств для медиков, борющихся с эпидемией коронавируса. Вдохновившись примером британского капитана, женщина начала записывать видео с историями о Великой Отечественной войне.

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Том Мур прошел 100 кругов на ходунках вокруг своего дома, собрав почти 33 млн фунтов для британских медиков. Британские власти анонсировали, что за это капитану пожалуют титул рыцаря.

Анна Лысенко

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