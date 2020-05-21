17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зинаида Корнева и Том Мур пообщались в Сети (видео)
Трогательная встреча единомышленников.
Ветеран из
Мистер Мур поблагодарил россиянку за подарки к 100-летию и Дню Победы. «Тому очень понравились все подарки. Вы сделали его счастливым!», — сказала дочь британского ветерана, которая помогала отцу во время
Зинаида Корнева прославилась в России и за рубежом, начав сбор средств для медиков, борющихся с эпидемией коронавируса. Вдохновившись примером британского капитана, женщина начала записывать видео с историями о Великой Отечественной войне.
Том Мур прошел 100 кругов на ходунках вокруг своего дома, собрав почти 33 млн фунтов для британских медиков. Британские власти анонсировали, что за это капитану пожалуют титул рыцаря.
Анна Лысенко