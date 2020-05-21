Рособрнадзор обнародовал предварительный график единых госэкзаменов

«Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля — по истории и физике, 13 июля — по обществознанию и химии, 16 июля — по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
«Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экзамены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах», — привели в пресс-службе слова врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
Отмечается, что во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.