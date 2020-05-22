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13:33 (мск), источник: Газета.Ру

Что может привлечь зрителей в кинотеатры после эпидемии

В ходе проведенного аналитиками опроса о готовности зрителей вернуться в кинотеатры после снятия ограничений большинство респондентов заявили, что скорее предпочтут провести вечер за домашним просмотром. Среди факторов, способных привлечь их обратно в кинозалы, были названы улучшение санитарных условий, сокращение общего числа посетителей и изменение жанрового репертуара.

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Источник: РИА "Новости"

По данным исследования аналитиков компаний по замеру общественного мнения Performance Research и Full Circle Research Co., несмотря на нехватку живого общения в условиях ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса в США, большинство опрошенных все еще опасаются посещения публичных мероприятий, а уровень разобщенности только вырос за прошедшие месяцы.

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Отвечая на вопрос о готовности пойти в кинотеатр на первые премьеры после снятия ограничений, лишь 13% респондентов заявили, что хотели бы вернуться к просмотру фильмов на большом экране, в то время как 70% сказали, что предпочли бы остаться у себя и посмотреть новинки в домашней обстановке.

«По мере того, как страна начинает открываться, наметился сдвиг в сторону увеличения предосторожности — большинство американцев отчетливо говорят “еще нет”, когда речь заходит о посещении крупных публичных мероприятий», — заявил президент Performance Research Джед Перселл.

Несмотря на официальные заявления местных властей о постепенно отступающей угрозе, 52% респондентов заявили, что будут посещать меньше публичных мероприятий — это на 8% больше аналогичного показателя середины марта, когда было официально объявлено о вспышке пандемии. Выросло также и число опрошенных, которые признались, что сама идея посещения подобных мероприятий «будет пугать еще долгое время» — с 47% в марте до 60% в мае.

Перед опасениями, связанными с возможным заражением, оказались беззащитны все развлекательные отрасли: 39% респондентов заявили, что будут реже посещать большие концерты, 36% будут больше опасаться развлекательных парков, а 33% сказали, что отныне отказываются чересчур часто ходить в театр. Особенную тревогу у аналитиков вызвало отношение к бродвейским постановкам — 51% опрошенных признались, что, даже когда опасность отступит, они подождут несколько месяцев перед тем, как отправиться на Бродвей, а 16% предположили, что могут уже никогда на них не пойти.

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Еще 37% респондентов заявили, что планируют теперь реже ходить в кинотеатры, а о возможном отказе от их посещения в будущем упомянули 10% опрошенных.

Говоря о том, что могло бы вернуть их в кинотеатры, американцы назвали двумя главными факторами поддержание чистоты и строгое соблюдение санитарных норм. Среди мер, которые могли бы придать большую уверенность в безопасности, зрители назвали, в частности, введение правил, обязывающих всех посетителей носить медицинские маски.

Еще одним условием, которое могло бы вселить в них большую уверенность, многие назвали ограничение численности людей в помещении почти в два раза — до 60% от общей вместимости залов. Не менее важную роль будут играть условия в кафе и туалетах кинотеатров — эксперты указывают на то, что без повышения уровня санитарной безопасности в этих местах общего пользования владельцы кинотеатров могут столкнуться с резким спадом посещаемости после возвращения к работе.

Интересно, что одним из важных факторов для возвращения зрителей в кинотеатры может стать жанровый репертуар. После невероятного успеха, преследовавшего фильмы о супергероях на протяжении последнего десятилетия, у аудитории снова возникла потребность в простых и человеческих историях — именно их хотели бы увидеть посетители кинотеатров в первую очередь, в то время как экшн-фильмы о героях Marvel и DC спустились на третье место по зрительским ожиданиям.

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