Коронавирус COVID-19: главные события 21 мая

У 42% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.
Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции, 92 681 человек вылечился.
Во всем мире коронавирусом заболели 5 млн человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. COVID-19 зафиксирован в 188 странах. Вылечились от него уже почти 1,9 млн человек, умерли более 328 000 инфицированных.
Госэкзамен начнется 29 июня, объявил глава государства в ходе совещания по вопросам образования с профильными министрами.
ЕГЭ в этом году будут сдавать лишь одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы, и по тем предметам, которые необходимы для зачисления. В Минобрнауки заверяют, что вузы смогут провести вступительную кампанию в сжатые сроки, а учебный год начнется 1 сентября.
Пандемия коронавируса заставила миллионы людей по всему миру носить медицинские маски.
Фотографы со всего мира состязаются, кто сделает лучший снимок на тему самоизоляции. Одни фотографируют соседей на балконах, другие — забавные способы развлечься во время самоизоляции, третьи снимают эмоции своих близких — скуку, радость, отчаяние, любовь.
Россияне стали втрое чаще направлять жалобы в трудовую инспекцию. Об этом свидетельствует статистика
Ранее стало известно, что число зарегистрированных безработных россиян за нерабочие дни выросло на 29%.
Два месяца самоизоляции отразились на восприятии своей внешности у каждого. И отсутствие возможности постричься ни при чем: людям стало неважно, как они выглядят.
Историки моды и стилисты предполагают два сценария выхода из карантина. Пока что ясно одно: мы выйдем из него совсем другими людьми.
Карантин, социальное дистанцирование, работа из дома, походы в супермаркет в маске — все это уже полностью изменило наш обычный ритм дня, и это только самое начало больших перемен, которые произойдут в каждой стране и в каждом обществе.
Британский 100-летний ветеран Том Мур помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи ходьбы по собственному саду. Теперь пожилой герой получит титул рыцаря. Сделать его сэром предложил
Заявление Греции прозвучало в момент, когда министры туризма стран ЕС обещают сделать все возможное для быстрого и полного восстановления этой сферы в Европе.
В новом благотворительном проекте каждый может помочь кошкам и собакам из приютов. Собранная в рамках спецпроекта сумма будет передана партнерам — фондам «Майский день» и «Новый ковчег». Они распределят денежные средства на нужды своих приютов.