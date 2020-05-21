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20:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 21 мая

Стали известны даты проведения ЕГЭ, работники втрое чаще жалуются на нарушения прав, а средиземноморские курорты называют даты открытия туристического сезона.

Коронавирус COVID-19
21:31 (мск)Определена дата появления вакцины от коронавируса для широкого применения в РФ
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:08 MSK, 21.05
Инфицировано317 554+8 849
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
8.0521.05
Скончалось3 099+127
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
8.0521.05
Выздоровело92 681+7 289
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
8.0521.05
Инфицировано5 047 377+99 448
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
8.0521.05
Скончалось329 816+4 944
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
8.0521.05
Выздоровело1 924 231+204 825
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
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Витрина магазина на Оксфорд-стрит в центре Лондона | Источник: AP 2020

В России коронавирус за сутки выявили еще у 8 849 человек

У 42% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции, 92 681 человек вылечился.

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Во всем мире коронавирусом заболели 5 млн человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. COVID-19 зафиксирован в 188 странах. Вылечились от него уже почти 1,9 млн человек, умерли более 328 000 инфицированных.

Путин назвал дату ЕГЭ

Госэкзамен начнется 29 июня, объявил глава государства в ходе совещания по вопросам образования с профильными министрами.

ЕГЭ в этом году будут сдавать лишь одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы, и по тем предметам, которые необходимы для зачисления. В Минобрнауки заверяют, что вузы смогут провести вступительную кампанию в сжатые сроки, а учебный год начнется 1 сентября.

Почему необходимость носить маску вызывает у нас дискомфорт

Пандемия коронавируса заставила миллионы людей по всему миру носить медицинские маски. Кому-то это придало чувство спокойствия и защищенности, у других же это вызывает дискомфорт, беспокойство, а то и чувство страха. Психологи называют это естественной реакцией организма на нехватку невербального общения.

Опубликованы 50 лучших фото о самоизоляции

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Фотографы со всего мира состязаются, кто сделает лучший снимок на тему самоизоляции. Одни фотографируют соседей на балконах, другие — забавные способы развлечься во время самоизоляции, третьи снимают эмоции своих близких — скуку, радость, отчаяние, любовь.

Трудовая инфекция: работники втрое чаще жалуются на нарушения прав

Россияне стали втрое чаще направлять жалобы в трудовую инспекцию. Об этом свидетельствует статистика онлайн-обращений с начала режима нерабочих дней по 20 мая в этом году — в сравнении с тем же периодом 2019-го. Самые частые жалобы связаны с увольнениями и выплатой зарплат.

Ранее стало известно, что число зарегистрированных безработных россиян за нерабочие дни выросло на 29%.

Мужчина у Патриаршего собора Бухареста, Румыния | Источник: AP 2020

Как мы будем выглядеть после пандемии

Два месяца самоизоляции отразились на восприятии своей внешности у каждого. И отсутствие возможности постричься ни при чем: людям стало неважно, как они выглядят.

Историки моды и стилисты предполагают два сценария выхода из карантина. Пока что ясно одно: мы выйдем из него совсем другими людьми.

Как меры изоляции влияют и еще повлияют на наши повседневные привычки

Карантин, социальное дистанцирование, работа из дома, походы в супермаркет в маске — все это уже полностью изменило наш обычный ритм дня, и это только самое начало больших перемен, которые произойдут в каждой стране и в каждом обществе.

Ученые-социологи представили первые исследованиями о том, как пандемия влияет на нашу повседневную реальность.

Британский 100-летний ветеран Том Мур получит титул рыцаря

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Британский 100-летний ветеран Том Мур помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи ходьбы по собственному саду. Теперь пожилой герой получит титул рыцаря. Сделать его сэром предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Греция намерена открыть курортный сезон в середине июня

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна продемонстрировала всему миру, как нужно бороться с распространением коронавируса, и теперь туристический сезон может быть возобновлен с середины июня. В июле на популярные греческие курорты снова начнут отправляться международные чартерные рейсы.

Заявление Греции прозвучало в момент, когда министры туризма стран ЕС обещают сделать все возможное для быстрого и полного восстановления этой сферы в Европе.

Памплона, Испания | Источник: AP 2020

Питомцы Mail.ru запустили проект помощи бездомным животным, пострадавшим из-за карантина

В новом благотворительном проекте каждый может помочь кошкам и собакам из приютов. Собранная в рамках спецпроекта сумма будет передана партнерам — фондам «Майский день» и «Новый ковчег». Они распределят денежные средства на нужды своих приютов.

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