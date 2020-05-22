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09:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Бьют полицейских, спят на процессах

ВС озаботился дисциплиной судей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Верховный суд (ВС) обобщил данные о досрочном прекращении полномочий судей как дисциплинарной ответственности за совершенные проступки. Одним из самых распространенных нарушений оказалась волокита в делах, их формировании и учете, а также вынесение решений задним числом, причем даже из-за границы. Имелись случаи провозглашения неправосудных решений и вмешательства в корпоративные споры. Не чужды служителям Фемиды оказались и рядовые «человеческие слабости» в виде прогулов, езды за рулем в нетрезвом виде, драк с полицейскими и мирного сна на рабочем месте прямо во время судебных заседаний. Несколько судей смогли оправдаться за свои нарушения, которые или были признаны неумышленными ошибками, не повлекшими серьезного вреда, или же по ним истекли сроки привлечения к ответственности.

Отчет о деяниях служителей Фемиды подготовила дисциплинарная коллегия ВС, которая изучала жалобы тех судей, которые не согласились с решениями региональных органов о досрочном прекращении их полномочий начиная с 2016 года. При этом ВС, несмотря на то что действия проштрафившихся судей умаляли сам авторитет судебной власти, не стал называть их имена и фамилии.

Большинство судей, что вполне ожидаемо, были уличены своими же коллегами в различных нарушениях при формировании, ведении и сдаче дел различных категорий — как административных и гражданских, так и уголовных.
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Так, признано законным отстранение от работы судьи Биробиджанского райсуда, который, «обладая низким уровнем профессиональной квалификации, неудовлетворительно готовился к рассмотрению судебных дел и организации судебных процессов, допускал волокиту при рассмотрении дел». Кроме того, отмечалось его «недостойное поведение» при рассмотрении уголовного дела — правда, без указания подробностей. Но основной причиной стали все же итоги работы судьи, который с 2015 по 2017 год рассмотрел 219 уголовных дел, но только 37 из них в общем порядке. И даже при этом апелляционная инстанция отменила 11 приговоров, а еще 23 изменила. Также отмечены слабое знание судьей теории права, норм уголовного и уголовно-процессуального закона, «неумение мотивировать свои выводы и неспособность определять фактические обстоятельства».

Кроме того, выяснилось, что дважды на заседаниях прямо во время судебного следствия судья просто заснул. Последнее обстоятельство, кстати, стало позже основанием отмены приговора апелляционной инстанцией.
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Его коллега мировая судья из Улан-Удэ потеряла материал в отношении водителя за управление автомобилем в нетрезвом виде, что потом привело к отмене постановления о привлечении водителя к административной ответственности и дало ему право требовать компенсацию морального вреда. Кроме того, судья также допустила нарушения в ведении статистики и не наладила работу своего аппарата, в котором за два года сменилось 24 сотрудника. При этом она не отказывала себе в праве регулярно ходить в отпуск, а однажды взяла сразу шестимесячный без согласования с руководством — для ухода за племянницей, хотя у той имелась мать.

Судья Бутырского райсуда столицы, ранее дважды наказывавшаяся, лишилась мантии за волокиту и нарушение сроков рассмотрения дел, по 69 из которых не были сформированы производства, а 86 дел об административных правонарушениях находились без движения, хотя в информационную базу суда вносились недостоверные сведения о рассмотренных делах.

Ее коллега из Бабушкинского райсуда Москвы, на которую было написано 30 признанных обоснованными жалоб, не удосужилась сдать в канцелярию 107 дел об административных правонарушениях.

В Волгограде зампредседателя Центрального райсуда рассмотрел неподсудное ему дело об условно-досрочном освобождении осужденного за тяжкие преступления мужчины, который к тому же не отбыл и половины наказания. При этом судья распорядился этапировать заключенного в суд по другому делу, находившемуся у него в производстве, как свидетеля, хотя он таковым не являлся.

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В Кемеровской области мировая судья сфальсифицировала приговор, внеся в него изменения о наказании уже после его оглашения.

У другого судьи нашлись отличия между приговором, выданным сторонам, и имеющимся в деле. Расхождения составляли более 800 слов, а 200 слов оказались новыми.

В Козульском суде Красноярского края судья, как указано в сообщении дисциплинарной коллегии ВС, вынесла вместо приговора «неизвестный по форме и содержанию вариант документа», который, кстати, был изготовлен вне совещательной комнаты.

Другой судья, не приехав на заседание по гражданскому иску автовладельца к «Росгосстраху» о взыскании страхового возмещения по договору ОСАГО, изготовил решение «задним числом», распорядившись составить протокол судебного заседания.

Один из его коллег помимо отпуска дважды устраивал себе длительные каникулы, уезжая за границу: в 2015-м на 26 дней, в следующем году — на 25.
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Особняком стоит досрочное прекращение полномочий судьи Курганинского районного суда Краснодарского края. В апреле 2016 года граждане сообщили в райотдел МВД о шумной компании в гаражах. Приехавший патруль обнаружил несколько мужчин, один из которых, отказавшись предъявить документы, обматерил полицейских и стал бросаться на них, затевая драку.

Его заковали в наручники и привезли в отделение, но там дебошир, который, как позже выяснилось, был судьей, головой ударил в лоб участкового и несколько раз пнул сержанта ногой.

Подобным образом отличилась и судья Центрального райсуда Волгограда. 27 ноября 2017 года она выслушала последнее слово подсудимых по уголовному делу, удалившись в совещательную комнату для вынесения приговора, назначенного на 4 декабря. Но на следующий день на работу не вышла. Зато во время прогула она на своем джипе Toyota Land Cruiser совершила ДТП, повредив пять автомобилей. Как оказалось, судья была пьяна: в ее крови обнаружили 1,1 промилле алкоголя.

За совсем иное правонарушение прекратили полномочия судьи Тобольского райсуда Тюменской области, которая вмешалась в корпоративный спор, подсудный арбитражному суду.
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Она приняла иск к гендиректору ОАО «Проектный институт “Южпроекткоммунстрой”» о взыскании убытков, причиненных по его вине юрлицу, приостановив его полномочия, что привело к ущербу на 6,7 млн руб. В ВС особо отметили, что списать это на ошибку нельзя, так как судья имела «соответствующий опыт», рассмотрев за последние годы более 700 гражданских дел.

При этом именно признанные неумышленными ошибки судей стали причиной для отмены ряда вынесенных ранее решений о досрочном прекращении полномочий судей. Кроме того, мантию вернули мировому судье из дагестанского Кизилюрта, который во время дорожного конфликта ударил мужчину по лицу.

В ВС посчитали, что он был спровоцирован пострадавшим, «который оскорбил его нецензурной бранью и нелицеприятно высказывался в адрес его матери».

Кроме того, приняли во внимание истечение срока привлечения его к ответственности, исключительно положительные характеристики и наличие на иждивении больной жены и детей.

Сергей Сергеев

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