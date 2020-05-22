09:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Бьют полицейских, спят на процессах
ВС озаботился дисциплиной судей.
Верховный суд (ВС) обобщил данные о досрочном прекращении полномочий судей как дисциплинарной ответственности за совершенные проступки. Одним из самых распространенных нарушений оказалась волокита в делах, их формировании и учете, а также вынесение решений задним числом, причем даже
Отчет о деяниях служителей Фемиды подготовила дисциплинарная коллегия ВС, которая изучала жалобы тех судей, которые не согласились с решениями региональных органов о досрочном прекращении их полномочий начиная с 2016 года. При этом ВС, несмотря на то что действия проштрафившихся судей умаляли сам авторитет судебной власти, не стал называть их имена и фамилии.
Так, признано законным отстранение от работы судьи Биробиджанского райсуда, который, «обладая низким уровнем профессиональной квалификации, неудовлетворительно готовился к рассмотрению судебных дел и организации судебных процессов, допускал волокиту при рассмотрении дел». Кроме того, отмечалось его «недостойное поведение» при рассмотрении уголовного дела — правда, без указания подробностей. Но основной причиной стали все же итоги работы судьи, который с 2015 по 2017 год рассмотрел 219 уголовных дел, но только 37 из них в общем порядке. И даже при этом апелляционная инстанция отменила 11 приговоров, а еще 23 изменила. Также отмечены слабое знание судьей теории права, норм уголовного и
Его коллега мировая судья из
Судья Бутырского райсуда столицы, ранее дважды наказывавшаяся, лишилась мантии за волокиту и нарушение сроков рассмотрения дел, по 69 из которых не были сформированы производства, а 86 дел об административных правонарушениях находились без движения, хотя в информационную базу суда вносились недостоверные сведения о рассмотренных делах.
В Волгограде зампредседателя Центрального райсуда рассмотрел неподсудное ему дело об
В Кемеровской области мировая судья сфальсифицировала приговор, внеся в него изменения о наказании уже после его оглашения.
У другого судьи нашлись отличия между приговором, выданным сторонам, и имеющимся в деле. Расхождения составляли более 800 слов, а 200 слов оказались новыми.
В Козульском суде Красноярского края судья, как указано в сообщении дисциплинарной коллегии ВС, вынесла вместо приговора «неизвестный по форме и содержанию вариант документа», который, кстати, был изготовлен вне совещательной комнаты.
Другой судья, не приехав на заседание по гражданскому иску автовладельца к «Росгосстраху» о взыскании страхового возмещения по договору ОСАГО, изготовил решение «задним числом», распорядившись составить протокол судебного заседания.
Особняком стоит досрочное прекращение полномочий судьи Курганинского районного суда Краснодарского края. В апреле 2016 года граждане сообщили в райотдел МВД о шумной компании в гаражах. Приехавший патруль обнаружил несколько мужчин, один из которых, отказавшись предъявить документы, обматерил полицейских и стал бросаться на них, затевая драку.
Его заковали в наручники и привезли в отделение, но там дебошир, который, как позже выяснилось, был судьей, головой ударил в лоб участкового и несколько раз пнул сержанта ногой.
Подобным образом отличилась и судья Центрального райсуда Волгограда. 27 ноября 2017 года она выслушала последнее слово подсудимых по уголовному делу, удалившись в совещательную комнату для вынесения приговора, назначенного на 4 декабря. Но на следующий день на работу не вышла. Зато во время прогула она на своем джипе Toyota Land Cruiser совершила ДТП, повредив пять автомобилей. Как оказалось, судья была пьяна: в ее крови обнаружили 1,1 промилле алкоголя.
Она приняла иск к гендиректору ОАО «Проектный институт “Южпроекткоммунстрой”» о взыскании убытков, причиненных по его вине юрлицу, приостановив его полномочия, что привело к ущербу на 6,7 млн руб. В ВС особо отметили, что списать это на ошибку нельзя, так как судья имела «соответствующий опыт», рассмотрев за последние годы более 700 гражданских дел.
При этом именно признанные неумышленными ошибки судей стали причиной для отмены ряда вынесенных ранее решений о досрочном прекращении полномочий судей. Кроме того, мантию вернули мировому судье из дагестанского Кизилюрта, который во время дорожного конфликта ударил мужчину по лицу.
Кроме того, приняли во внимание истечение срока привлечения его к ответственности, исключительно положительные характеристики и наличие на иждивении больной жены и детей.
Сергей Сергеев