Продажи билетов в театры в России возобновятся с 1 августа

По ее словам, в документе предусмотрено несколько этапов снятия мер в определенные сроки, если только ограничения не будут продлены после 1 июня.
«С 15 июня по 15 июля у большинства театров начнется коллективный отпуск. В это время будет происходить тотальная дезинфекция — сцены, потолков, декораций, верхней машинерии. После этого репетиции возобновятся до 1 сентября. Они будут выстроены таким образом, чтобы до начала встречи со зрителями, которую театры планируют на середину сентября, успеть прогнать все спектакли», — рассказала она.
Манилова отметила, что после возобновления продаж билетов театры начнут адресную работу со зрителями, которые согласились сохранить билеты на отмененные спектакли, чтобы посетить их осенью. Такие зрители смогут первыми выбрать даты спектаклей и места в зале.
Из-за пандемии коронавируса театры были вынуждены прервать сезоны. Многие из них перешли в онлайн-формат, предлагая зрителям записи прошлых выступлений и даже спектакли по видеосвязи в прямом эфире.
По состоянию на 21 мая, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 317 554, в том числе 8849 — за последние сутки. 92681 человек вылечился. 3099 пациентов скончались.
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