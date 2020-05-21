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21:31 (мск), источник: Газета.Ру

Определена дата появления вакцины от коронавируса для широкого применения в РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что антикоронавирусная вакцина появился в конце июля. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Коронавирус COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, в настоящее время идут доклинические испытания сыворотки. Мурашко отметил, что первые результаты появятся в июле.

«Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет», — добавил министр.

В связи с этим, Минздрав прогнозирует, что вакцина может появиться в обиходе в конце июля.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире обнаружили более 5,1 млн случаев инфекции, а в России — более 317 тыс. заболевших.

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