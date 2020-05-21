Мурашко объяснил необходимость реабилитации после коронавируса

«Само по себе заболевание, особенно когда оно поражает легочную ткань, конечно же оставляет определенный отпечаток, оно сокращает жизненную емкость легких. Объем реабилитационных мероприятий зависит от объема поражения легочной ткани и в том числе компенсаторных возможностей организма, которые он использует в борьбе. Для тяжелого поражения нужно обязательно проходить реабилитационные курсы и, конечно же, в таких ситуациях есть и комплекс мероприятий, которые позволяет восстановить работоспособность, востановить функции легких в полном объеме», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 1».
Он отметил, что в России низкая смертность от коронавируса, так как был временной промежуток, чтобы подготовиться к эпидемии, кроме того, в России есть система ОМС, которая покрывает медицинские расходы для каждого жителя страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.