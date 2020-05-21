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22:31 (мск), источник: РИА Новости

Мурашко объяснил необходимость реабилитации после коронавируса

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Пациентам, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме, обязательно нужно проходить реабилитацию, чтобы восстановить работу легких, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:08 MSK, 21.05
Инфицировано317 554+8 849
8.05
10699
9.05
10817
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8.0521.05
Скончалось3 099+127
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98
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Выздоровело92 681+7 289
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Инфицировано5 047 377+99 448
8.05
93165
9.05
92346
10.05
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12.05
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19.05
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20.05
94059
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99565
8.0521.05
Скончалось329 816+4 944
8.05
5746
9.05
5338
10.05
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Выздоровело1 924 231+204 825
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Источник: РИА Новости

«Само по себе заболевание, особенно когда оно поражает легочную ткань, конечно же оставляет определенный отпечаток, оно сокращает жизненную емкость легких. Объем реабилитационных мероприятий зависит от объема поражения легочной ткани и в том числе компенсаторных возможностей организма, которые он использует в борьбе. Для тяжелого поражения нужно обязательно проходить реабилитационные курсы и, конечно же, в таких ситуациях есть и комплекс мероприятий, которые позволяет восстановить работоспособность, востановить функции легких в полном объеме», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 1».

Он отметил, что в России низкая смертность от коронавируса, так как был временной промежуток, чтобы подготовиться к эпидемии, кроме того, в России есть система ОМС, которая покрывает медицинские расходы для каждого жителя страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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