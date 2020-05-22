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01:42 (мск), источник: Lenta.Ru

ФНС России упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП

Федеральная налоговая служба России (ФНС) упростила для индивидуальных предпринимателей процедуру подачи заявления на получение субсидии в размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Источник: Reuters

Заявление формируется автоматически на основе данных Личного кабинета. Налогоплательщику остается выбрать реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление».

Проверить, имеет ли индивидуальный предприниматель или организация право на субсидию, можно в специальном сервисе ФНС России. Для этого необходимо ввести ИНН.

Чтобы получить субсидию, предприниматель должен быть включен в реестр МСП, относиться к одной из пострадавших от коронавируса отраслей, не иметь на момент подачи заявления долгов более 3 тысяч рублей. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ФНС России.

Кроме того, для упрощения навигации на сайте налогового ведомства создана специальная система, которая по введенному ИНН компании или индивидуального предпринимателя подскажет, какие еще меры относятся к конкретному плательщику и как ими воспользоваться.

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