Интриги и скандалы. Как доктор Мясников зажигает в инфопространстве

Если Елена Малышева часто становится героиней различных громких историй, то ее коллегу Александра Мясникова подобная участь обычно обходила стороной. Однако с недавних пор вокруг врача периодически разгораются нешуточные страсти — то пресса не так истолкует его слова, то журналистка Ирина Шихман обвинит в том, что он дает интервью за деньги. АиФ.ru вспоминает самые яркие инфоповоды за последнее время, в центре которых оказался доктор Мясников.
«Все, кому положено умереть — помрут».
Доктора Мясникова можно увидеть не только на отечественном ТВ, но и на YouTube-канале «Соловьев LIVE», в проекте «Спасибо, доктор». Практически каждый выпуск с врачом СМИ разбирают на цитаты, порой вырывая фразы из контекста и удивляя общественность громкими заголовками: «Вот не думал я, что 3-й раз за день буду возвращаться к одной и той же теме! Но когда я вижу везде своё фото со зловещими заголовками: “все, кому положено умереть — помрут”, то объясниться все-таки хочется! Во-первых: если вы не слышали сказанного сами, а вырвали из контекста случайно — это непрофессионализм. Если слышали и сделали это нарочно — это подлость. Если слышали все, но ничего не поняли — это, ясно дело, глупость», — написал Мясников в своем Telegram-канале. А в Instagram для тех, кто не удосужился разобраться в вопросе и сделал далеко идущие выводы, объяснил смысл своих слов более подробно:
Вот то, что было сказано: «У вас есть своя жизнь. И она написана Господом Богом. И умрете вы тогда, когда написано в вашей Книге Судеб — вы не можете ни раньше это сделать, ни позже. Все равно мы все умрем. Даст Бог — легкой смертью, а нет — так искупим. Так что не дергайтесь». Что-то не так?!
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Мясников и Шихман
8 мая журналистка Ирина Шихман опубликовала очередной выпуск своей программы «А поговорить?», под названием — «Вирус молчания: о чем категорически запрещено говорить врачам?». В нем девушка заявила, что хотела взять интервью у Александра Мясникова, однако представитель врача якобы потребовал от съемочной группы больше 80 тысяч рублей: «Он перевел нас на своего помощника, а тот, в свою очередь, заявил, что скайп-интервью продолжительностью 30 минут будет нам стоить 88 тысяч рублей. На мой вопрос: “А за что мы платим, ведь человек на государственной должности?”, мне ответили: “За его время”. Запись разговора мы сохранили», — рассказала Шихман. После подобного обвинения между доктором и журналисткой началась переписка в Instagram. Мясников уверяет, что рассказанная девушкой история выдумка: «Дело в том, что мне никто не звонил и никого я к помощникам не отправлял. Все вопросы по интервью решаю я лично, что касается Информационного центра, то там есть официальный представитель по связям со СМИ. Я принципиально считаю, что за интервью деньги брать нельзя. Это не лекция или семинар. Тебя спрашивают твоё мнение, ты либо соглашаешься, либо нет. Точка». Однако от беседы с журналисткой он отказываться не стал, просто поставил ей несколько условий: «Первое — она признаёт, что никакого разговора со мной ни у неё, ни у ее помощников не было, и я никого ни к кому не отправлял. Второе — очное интервью может состояться только у меня в больнице, поскольку дополнительного времени на разъезды у меня нет. Заодно и посмотрит, как мы живем», — написал доктор в Instagram.
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Шихман ответила: «Я по-прежнему жду нашей встречи и всё так же готова к откровенному разговору. Еще раз повторяю, что я с удовольствием приеду со своей съёмочной группой в любое назначенное Вами место, если там не будет других журналистов и телекамер. Я готова на разговор тет-а-тет. А чтобы у Вас не возникло сомнений, что Ваши слова как-то искажены, мы даже готовы организовать прямую трансляцию нашей беседы». Учитывая, что сенсационное интервью пока не вышло, видимо, врачу и журналистке так и не удалось договориться.
Генетический код победителя
Еще до пандемии Мясников стоял на страже здоровья россиян, а когда коронавирус разбушевался, то доктор начал выполнять эту миссию с особым ажиотажем. Например, перед майскими праздниками Александр Леонидович призвал соотечественников оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции: «Давайте вести себя разумно, потому что если завтра мы начудим, то плюс пять дней инкубационного периода и как раз под День победы будет вспышка заболевания, давайте себе не испортим праздник. И так он проходит в сами знаете каких условиях», — обратился доктор к россиянам. Однако в массы ушли не эти слова, а конец обращения, в котором доктор сказал, что у россиян есть некий генетический код: «У нас генетический код народа-победителя. Мы никогда не бросали слабых и беззащитных. Сегодня COVID-19 в основном косит стариков и больных. То есть слабых и беззащитных. Давайте ради них досидим, столько уж терпели. Давайте, осталось недолго», — призвал Александр Леонидович всех любителей шашлыка и пышных празднеств на майские.
«Нас это самое, а мы крепчаем»
Позже свою мысль о генетическом коде народа-победителя доктор Мясников развил в программе «Спасибо, доктор»: «Русские, конечно, не сдаются. В этом есть смысл. Если ты в панике, если боишься, то обязательно заболеешь, а если ты не сдаешься… Мы так привыкли», — поделился мыслями Александр Леонидович.
Знаете как говорят: «Нас это самое, а мы крепчаем». Так нас «это самое» сколько десятков лет, уже должны быть знаете какие крепкие.
Так же он выразил полное недоумение по поводу людей, которые не хотят соблюдать самоизоляцию: «Мы же не американцы какие-нибудь, не французы. Мы же все понимаем. Сидите дома, пейте водку, делов-то, мечтали же всегда об этом. А тут люди с ума сходят». Конечно, потом он подчеркнул, что про алкоголь сказал «для красного словца» и посоветовал россиянам читать книги: «Возьмите и откройте “Войну и мир”, и вы не заметите следующие семь дней. Вы только включите мозг».
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