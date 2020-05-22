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08:01 (мск), источник: Lenta.Ru

России предрекли череду карантинов до 2021 года

Эксперты московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) описали четыре сценария развития ситуации с коронавирусом в России и ее влиянии на экономику. Об этом пишет РБК.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:36 MSK, 22.05
Инфицировано317 554+8 849
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
8.0521.05
Скончалось3 099+127
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
8.0521.05
Выздоровело92 681+7 289
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
8.0521.05
Инфицировано5 103 278+103 240
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
8.0521.05
Скончалось332 925+4 753
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
8.0521.05
Выздоровело1 949 300+49 950
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
8.0521.05
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Источник: Агентство «Москва»

Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. Ситуация нормализуется только после появления вакцины, считают они. В этом случае ВВП упадет на 7−10 процентов.

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Также специалисты выделили еще три варианта развития событий. При самом благоприятном кризис ограничится первой волной, а годовой ВВП потеряет 4−6 процентов. Другой сценарий предполагает, что кризис затянется, остановится промышленное производство, и начнется масштабный кризис ликвидности в экономике. Потери ВВП при этом оцениваются в 10−15 процентов.

По самому пессимистичному прогнозу, начнется многолетняя рецессия мировой экономики. Однако эксперты называют его маловероятным и не видят для него предпосылок.

Ранее аналитики BCG описали новую экономическую реальность, которая продолжит существование и после эпохи пандемии коронавируса. Они считают, что мир ждет новый виток цифровизации, сохранение тенденции, при которой увеличиваются мобильность сотрудников, гибкость работы и ставится в приоритет охрана труда и здоровье персонала. Кроме того, в производстве произошла локализация цепочек поставок, повысилась устойчивость к кризисам, развились дистанционные методы управления, отметили эксперты.

По данным на 21 мая, в мире более 5,04 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 329 тысяч скончались, более 1,9 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Бразилия, Великобритания и Испания.

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