Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
На Индию и Бангладеш обрушился суперураган (фото)Порывы ветра достигали 265 км/ч
Фоторепортажи
8Отпуск после COVID-19
18Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
09:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

От Covid-19 умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Джерман, который работал у 11 президентов США

Бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман умер от коронавируса в возрасте 91 года. Он начал свою карьеру при Дуайте Эйзенхауэре, а закончил как метрдотель у Барака Обамы, всего ему довелось работать у 11 президентов США.

Коронавирус COVID-19
09:47 (мск)Режим самоизоляции в Самарской области: правила передвижения граждан
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:36 MSK, 22.05
Инфицировано317 554+8 849
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
8.0521.05
Скончалось3 099+127
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
8.0521.05
Выздоровело92 681+7 289
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
8.0521.05
Инфицировано5 106 686+105 192
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
8.0521.05
Скончалось333 001+4 774
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
8.0521.05
Выздоровело1 951 459+50 380
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
8.0521.05
Идёт загрузка
Уилсон Рузвельт Джерман вместе с президентом Бараком Обамой и его супругой Мишель | Источник: BBC News Русская служба

Джермана заметила Джекки Кеннеди — супруга 35-го президента США Джона Кеннеди. Тогда он работал уборщиком, и первая леди помогла повысить его до дворецкого. «Именно она сделала все, чтобы это произошло», — рассказала его внучка Джамила Гаретт телеканалу Fox 5.

Много десятилетий спустя другая первая леди США — Мишель Обама — опубликовала его фотографию в своей книге мемуаров Becoming (в русском переводе «Becoming. Моя история»).

В ответ на сообщения о смерти Джермана Мишель Обама сказала, что «ей повезло быть с ним знакомой». «Своей добротой и вниманием Уилсон Джерман многие десятилетия помогал первым семьям, в том числе нашей семье, почувствовать себя дома в Белом доме», — цитирует ее заявление NBC.

Чувство победы

«Его стремление помочь другим, его желание сделать все возможное и невозможное для страны, которую он любил, и для людей, в жизни которых он присутствовал, достойно представляло дух его поколения», — сказала Обама.

Уилсон Рузвельт Джерман начал работать в Белом доме в 1957 году | Источник: BBC News Русская служба

Свои соболезнования его семье в «Твиттере» выразила еще одна первая леди — и бывший госсекретарь США — Хиллари Клинтон.

Уилсон Джерман умер от коронавируса на прошлых выходных.

Новость
Богатых изолировали от прислуги

Он начал работать в Белом доме в 1957 году, когда президентом был Дуайт Эйзенхауэр, и окончательно ушел на пенсию только в 2012-м. На прощание президент Барак Обама подарил Джерману несколько памятных табличек с фамилиями каждого из президентов, с которыми тот работал.

Джерман остается важной фигурой для экспертов, изучающих историю афроамериканцев и их роль в политической жизни страны. Как и многие другие представители его поколения, он с достоинством занимал одну из немногих должностей, которая была доступна для него в то время, говорит Корита Митчелл из Университета Огайо, автор книги «От рабских хижин до Белого дома».

Расовая сегрегация во многих американских штатах действовала до середины 1960-х годов, дискриминация по расовому принципу была окончательно запрещена только в 1968-м.

По словам Митчелл, Уилсон Джерман, вероятно, был очень доволен, что его карьера завершилась именно при этом лидере США. Он работал у Обамы — «достойного президента и тоже афроамериканца», — говорит она и добавляет: «думаю, что он воспринимал это как победу».

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Что общего у приложения для слежки за детьми и "Социального мониторинга"
Коронавирус: В США приспускают флаги, Бразилия догоняет Россию по числу ...
Коронавирус COVID-19
В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
Трамп поставил ВОЗ условия для продолжения финансирования
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
США хотят заключить с Россией и Китаем договор вместо СНВ-III
Высказывания доктора Мясникова вызвали резонанс в Сети
Эксперты обозначили сроки второй волны коронавируса в России
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Верховный суд разобрал преступления судей
Названа дата появления вакцины от коронавируса в России
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах
Здоровье
Новая надежда: могут ли антикоагулянты спасти жизнь при COVID-19? Вот что об этом говорит наука и что это значит лично для вас.
Hi-Tech
За копейки. На устройства Xiaomi рухнули цены Цена упала ниже, чем он стоил до кризиса
Авто
BMW отзывает новые 218i из-за опасных подушек безопасности В сервис направили шесть десятков седанов 2 серии
Кино
Гузеева стала ведущей нового шоу на «Первом канале» Звезда присоединилась к Наталье Барбье в программе «На дачу!»
Новости партнеров
Президент России призвал помнить: ветераны боролись против смерти
Что тебе известно о коронавирусе в России. Пройди опрос
"Мы боремся с врагом"
Соцработники получат надбавки к зарплате от 10 до 60 тыс. руб. – президент
Популярные темы на «Детях»
Оцените продавца, чем я рискую с ней?Как купить квартиру по нужной цене? 195
Тётя одела корону(вирус) 155
Школы Москвы 142
Хочу отдохнуть от ребенка 118
Леди
Алла Пугачева в узких джинсах устроила дефиле для мужа Примадонна пококетничала с супругом на камеру.
Дом
Как выглядят самые недооцененные города России (фото)
Россияне не платят за ЖКХ из-за пандемии. К чему это приведет?
В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь