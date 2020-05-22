Карантин с пользой: два юных француза озолотились в собственном доме
Двое девятилетних братьев из Франции неожиданно стали обладателями целого состояния, когда решили построить шалаш из подручных материалов в своем саду.
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Жизнь в тисках карантина без преувеличения можно назвать довольно скучной. Особенно непросто приходится родителям, которые вынуждены чем-то занимать своих детей. Но в этот раз поиски забавы привели к очень неожиданным результатам — и вероятному пополнению банковского счета родителей на сумму несколько десятков тысяч евро.
Иногда выручает хорошая погода: тогда можно выпустить детей во двор или в сад (если таковой имеется) и предоставить им самим искать себе там занятия. Именно так и произошло с двумя братьями-французами: игры в саду неожиданно привели их к весьма ценной находке — правда, не в саду, а в доме.
Когда во Франции только объявили карантин, родители мальчиков, 60-летний бизнесмен и его супруга, решили уехать из Парижа в свой загородный дом, расположенный к югу-западу от столицы в небольшом старинном городке Вандом.
В саду семейного поместья братья, которым еще нет и 10 лет, попросили разрешения построить шалаш из веток, досок и старых простыней.
Отец сказал им, что они могут взять их из комнаты их покойной бабушки. Когда мальчики вынимали из шкафа простыни, то из них выпало два весьма увесистых предмета.
«Но они не обратили на них особого внимания и положили назад», — рассказал интервью французскому телеканалу BFMTV местный аукционер Филипп Руяк.
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Мальчики все же догадались сообщить отцу об этой находке.