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14:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Карантин с пользой: два юных француза озолотились в собственном доме

Двое девятилетних братьев из Франции неожиданно стали обладателями целого состояния, когда решили построить шалаш из подручных материалов в своем саду.

Источник: GETTY IMAGES

Жизнь в тисках карантина без преувеличения можно назвать довольно скучной. Особенно непросто приходится родителям, которые вынуждены чем-то занимать своих детей. Но в этот раз поиски забавы привели к очень неожиданным результатам — и вероятному пополнению банковского счета родителей на сумму несколько десятков тысяч евро.

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Если сидишь дома

Иногда выручает хорошая погода: тогда можно выпустить детей во двор или в сад (если таковой имеется) и предоставить им самим искать себе там занятия. Именно так и произошло с двумя братьями-французами: игры в саду неожиданно привели их к весьма ценной находке — правда, не в саду, а в доме.

Когда во Франции только объявили карантин, родители мальчиков, 60-летний бизнесмен и его супруга, решили уехать из Парижа в свой загородный дом, расположенный к югу-западу от столицы в небольшом старинном городке Вандом.

В саду семейного поместья братья, которым еще нет и 10 лет, попросили разрешения построить шалаш из веток, досок и старых простыней.

Отец сказал им, что они могут взять их из комнаты их покойной бабушки. Когда мальчики вынимали из шкафа простыни, то из них выпало два весьма увесистых предмета.

«Но они не обратили на них особого внимания и положили назад», — рассказал интервью французскому телеканалу BFMTV местный аукционер Филипп Руяк.

«Мы хотим, чтобы у нас был бассейн»

Мальчики все же догадались сообщить отцу об этой находке.

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«Он попросил их пойти и принести эти предметы, поначалу решив, что это подставки для ножей, которые принадлежали их бабушке», — пояснил Руаяк.

Глава семьи связался с местным аукционным домом, чтобы удостовериться в этом, и послал экспертам несколько фотографий.

Это оказались вовсе не подставки для ножей, а два золотых слитка весом в 1 кг каждый.

Оба слитка теперь выставлены на продажу на сайте этого аукционного дома по оценочной стоимости в 40 тыс. евро за штуку.

Как выяснилось, бабушка мальчиков приобрела эти слитки в 1967 году, о чем имелось свидетельство, подтверждающее законность покупки.

Но на этом хорошие новости для этой французской семьи не закончились, поскольку цены на золото неуклонно растут из-за пандемии.

«Мы решили подождать, пока золото еще вырастет в цене. Они могут выручить по меньшей мере 100 тысяч евро», — полагает эксперт-аукционист.

Мальчики, правда, взяли с отца слово, что они тоже что-то получат за свою находку.

«Они сказали отцу: мы хотим, чтобы у нас был бассейн», — говорит Руяк.

Уж тогда им точно будет чем заняться.

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