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08:28 (мск), источник: Известия

Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России

Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация. Об этом заявили эксперты, опрошенные ТАСС.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:36 MSK, 22.05
Инфицировано317 554+8 849
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
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13.05
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15.05
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16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
8.0521.05
Скончалось3 099+127
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
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19.05
115
20.05
135
21.05
127
8.0521.05
Выздоровело92 681+7 289
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
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13.05
4491
14.05
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15.05
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18.05
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19.05
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20.05
9262
21.05
7289
8.0521.05
Инфицировано5 103 278+103 240
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
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13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
8.0521.05
Скончалось332 925+4 753
8.05
5746
9.05
5338
10.05
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4789
8.0521.05
Выздоровело1 949 300+49 950
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9.05
40565
10.05
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13.05
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Источник: Агентство «Москва»

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что пока не видит предпосылок ко второй волне, при этом он добавил, что отменять ограничения в стране еще рано.

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«Если ее (вторую волну. — Ред.) и ожидать, то это будет, когда пик второй волны произойдет в других странах. Например, в Китае пик (второй) волны придется приблизительно на июнь. То есть, теоретически в конце июля — августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране», — сказал ученый.

Он добавил, что если граждане будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах, то будет значительно уменьшено количество восприимчивых к инфекции людей.

В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул огромную важность вакцинации населения.

«Если мы в России начнем всеобщую иммунизацию где-нибудь в сентябре, в октябре месяце — то есть до возможного периода наступления следующей волны заболеваемости, то мы тогда эту волну сами собьем», — сказал специалист.

Ранее 21 мая доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции, скорее всего, будет.

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