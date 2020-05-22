Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что пока не видит предпосылок ко второй волне, при этом он добавил, что отменять ограничения в стране еще рано.
«Если ее (вторую волну. — Ред.) и ожидать, то это будет, когда пик второй волны произойдет в других странах. Например, в Китае пик (второй) волны придется приблизительно на июнь. То есть, теоретически в конце июля — августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране», — сказал ученый.
Он добавил, что если граждане будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах, то будет значительно уменьшено количество восприимчивых к инфекции людей.
В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул огромную важность вакцинации населения.
«Если мы в России начнем всеобщую иммунизацию где-нибудь в сентябре, в октябре месяце — то есть до возможного периода наступления следующей волны заболеваемости, то мы тогда эту волну сами собьем», — сказал специалист.
Ранее 21 мая доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции, скорее всего, будет.