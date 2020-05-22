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10:14 (мск), источник: Интерфакс

Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU — Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено, сообщил «Интерфаксу» директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

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«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (…) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — сказал Гинцбург в интервью агентству.

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Отвечая на вопрос о том, были ли побочные эффекты, академик ответил: «Нет. Все живы, здоровы и радуются». Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра — разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.

Гинцбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой «короны», благодаря которой коронавирус получил свое название) и «познакомить» таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

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