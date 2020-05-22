Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях и дала нужный эффект

«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (…) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — сказал Гинцбург в интервью агентству.
Отвечая на вопрос о том, были ли побочные эффекты, академик ответил: «Нет. Все живы, здоровы и радуются». Он не уточнил число коллег, которые ввели себе вакцину, однако, по его словам, это широкий круг сотрудников центра — разработчики, организаторы доклинических исследований и технологи.
Гинцбург пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой «короны», благодаря которой коронавирус получил свое название) и «познакомить» таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.