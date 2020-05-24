Ровшан Аскеров: «Больше всего мне не хватает возможности выбора»

Российский журналист, знаток телевизионной игры «Что? Где? Когда?», основатель и ведущий клуба интеллектуальных равлечений «Без дураков» Ровшан Аскеров записал эксклюзивное видео, в котором поделился своими планами на будущее, после завершения самоизоляции.
Больше всего Аскеров ждет возможности выбраться в парикмахерскую. Знаток пожаловался, что за долгое время сидения дома сильно запустил свою прическу, а потому мечтает как можно скорее привести себя в порядок.
Первым делом я пойду в парикмахерскую, потому что мне уже надоело ходить таким нестриженым, это просто безобразие. Это первое дело — и неотложное.
По ресторанам и магазинам журналист не скучает, а вот по путешествиям — да. Поэтому сразу после парикмахерской он намерен отправиться в Европу, Америку и Африку. «Больше всего мне не хватает возможности выбора. В любой момент купить билет и куда-нибудь полететь», — признался Аскеров.
Какие еще планы на ближайшее будущее строит знаток — смотрите в нашем ролике.