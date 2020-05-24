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14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ровшан Аскеров: «Больше всего мне не хватает возможности выбора»

Проект Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

Российский журналист, знаток телевизионной игры «Что? Где? Когда?», основатель и ведущий клуба интеллектуальных равлечений «Без дураков» Ровшан Аскеров записал эксклюзивное видео, в котором поделился своими планами на будущее, после завершения самоизоляции.

Больше всего Аскеров ждет возможности выбраться в парикмахерскую. Знаток пожаловался, что за долгое время сидения дома сильно запустил свою прическу, а потому мечтает как можно скорее привести себя в порядок.

Первым делом я пойду в парикмахерскую, потому что мне уже надоело ходить таким нестриженым, это просто безобразие. Это первое дело — и неотложное.

По ресторанам и магазинам журналист не скучает, а вот по путешествиям — да. Поэтому сразу после парикмахерской он намерен отправиться в Европу, Америку и Африку. «Больше всего мне не хватает возможности выбора. В любой момент купить билет и куда-нибудь полететь», — признался Аскеров.

Какие еще планы на ближайшее будущее строит знаток — смотрите в нашем ролике.

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Следите за развитием темы 5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции
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