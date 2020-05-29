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12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сати Казанова: «Незамедлительно бы помчала к своему супругу в Италию»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикуют рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится

Выпускница первого сезона «Фабрики звезд», бывшая участница группы «Фабрика», а ныне сольная певица Сати Казанова из-за пандемии коронавируса оказалась вдалеке от своего мужа Стефано Тиоццо, который сейчас находится в Италии.

Именно по супругу звезда скучает больше всего и первым же делом после снятия ограничений Сати намерена отправиться к любимому.

«Я бы незамедлительно помчала к своему супругу в Италию. Обнять его и побыть с ним несколько изумительных дней или недель», — рассказала Сати в эксклюзивном видео.

Также певица мечтает о съемках и концертах и после окончания самоизоляции планирует устроить арт-фотосессию для своего музыкального проекта Sati Ethnica.

Какие еще планы строит певица на будущее — смотрите в нашем видео.

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Также Mail.ru Group представила проект «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее». На специальном лендинге эксперты и инфлюенсеры делятся мыслями о том, как они строят свою жизнь сейчас и каким видят будущее после снятия всех ограничений

Следите за развитием темы 5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции
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