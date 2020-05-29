Сати Казанова: «Незамедлительно бы помчала к своему супругу в Италию»

Выпускница первого сезона «Фабрики звезд», бывшая участница группы «Фабрика», а ныне сольная певица Сати Казанова из-за пандемии коронавируса оказалась вдалеке от своего мужа Стефано Тиоццо, который сейчас находится в Италии.
Именно по супругу звезда скучает больше всего и первым же делом после снятия ограничений Сати намерена отправиться к любимому.
«Я бы незамедлительно помчала к своему супругу в Италию. Обнять его и побыть с ним несколько изумительных дней или недель», — рассказала Сати в эксклюзивном видео.
Также певица мечтает о съемках и концертах и после окончания самоизоляции планирует устроить арт-фотосессию для своего музыкального проекта Sati Ethnica.
Какие еще планы строит певица на будущее — смотрите в нашем видео.
Также Mail.ru Group представила проект «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее». На специальном лендинге эксперты и инфлюенсеры делятся мыслями о том, как они строят свою жизнь сейчас и каким видят будущее после снятия всех ограничений