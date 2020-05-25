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12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Андрей Григорьев-Апполонов: «С разбега открою купальный сезон»

Новости Mail.ru в рамках проекта «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» публикует рассказы звёзд об их планах на жизнь после того, как это всё наконец-то закончится.

49-летний музыкант, солист группы «Иванушки International», Андрей Григорьев-Апполонов свою самоизоляцию проводит в родном городе Сочи и строит грандиозные планы на будущее.

В эксклюзивном видео музыкант рассказал, что самым первым делом после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса он пойдет на море.

Я прям бегом побегу к морю и с разбега открою купальный сезон!

Кроме того, певец планирует начать подготовку к грандиозному юбилейному концерту «Иванушек», который состоится в Москве в ноябре. Какие еще мечты и планы строит музыкант — смотрите в нашем ролике.

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