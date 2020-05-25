Андрей Григорьев-Апполонов: «С разбега открою купальный сезон»

49-летний музыкант, солист группы «Иванушки International», Андрей Григорьев-Апполонов свою самоизоляцию проводит в родном городе Сочи и строит грандиозные планы на будущее.
В эксклюзивном видео музыкант рассказал, что самым первым делом после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса он пойдет на море.
Я прям бегом побегу к морю и с разбега открою купальный сезон!
Кроме того, певец планирует начать подготовку к грандиозному юбилейному концерту «Иванушек», который состоится в Москве в ноябре. Какие еще мечты и планы строит музыкант — смотрите в нашем ролике.