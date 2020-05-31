Валентина Рубцова: «Буду гулять долго и тщательно»

Актриса театра и кино Валентина Рубцова, известная зрителям по сериалам «Универ» и «СашаТаня», а также по программе «Большая разница» на Первом канале, самоизоляцию проводит в Сочи вместе со своей семьей, но уже мечтает приступить к работе.
Звезда призналась, что первым делом после снятия ограничений пойдет гулять к морю и будет ходить «долго и тщательно», а затем будет учить текст новых серий сериала «СашаТаня» и отправится в Москву на съемки.
Помимо работы, актриса мечтает о простых женских радостях. Каких именно — смотрите в нашем видео.
Рубцова с 1998 по 2003 года пела в известной поп-группе «Девочки». Кстати, коллектив стал отправной точкой в карьере и для Ирины Дубцовой. После распада группы Валентина играла в мюзиклах, среди них — «Кошки» и «12 стульев».
Настоящая популярность пришла с ролью Тани в сериале «Универ». Героиня полюбилась публике, и Валю пригласили в продолжение «Универ. Новая общага» и даже сняли отдельный сериал «СашаТаня».
Также Mail.ru Group представила проект «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее». На специальном лендинге эксперты и инфлюенсеры делятся мыслями о том, как они строят свою жизнь сейчас и каким видят будущее после снятия всех ограничений.