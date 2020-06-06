00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 6 июня
Праздник русского языка, рождение двух великих Александров, приход Лужкова и другие события, которые произошли в этот день.
Сегодня отмечается Международный день русского языка. Праздник был учреждён ООН в 2010 году и отмечается в день рождения Александра Пушкина. По оценке на 2015 год, русский язык родной для 166,2 миллионов человек. Кстати, по данным опроса ВЦИОМС 2019 года, самым известным произведением Пушкина является «Сказка о царе Салтане». В школьном возрасте ее читали 85% жителей страны, после окончания обучения — 34%.
6 июня 1992 года Юрий Лужков указом президента России Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы. Он пробыл на этом посту до 28 сентября 2010 года. За время пребывания Лужкова на посту Москва разрослась как важный экономический центр, сильно изменился ее внешний облик, резко увеличилось количество транспорта. При Лужкове было введено понятие социального стандарта города. Согласно рейтингу The Economist, с 2003 по 2009 год Москва поднялась с 75-го на 69-е место в списке наиболее комфортабельных городов.
800 лет назад родился великий князь киевский и владимирский Александр Невский. По результатам широкомасштабного опроса россиян 2008 года Невский был выбран «именем России». Александр Невский считается небесным покровителем Сухопутных войск Российской Федерации.
6 июня 1599 года родился испанский художник Диего Веласкес. В Государственном Эрмитаже хранятся три полотна художника: «Завтрак», «Мужская голова в профиль» и «Портрет
25 лет назад умер актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров. Талантливейший комедийный актер больше всего запомнился ролью
В 2015 году в финале Лиги чемпионов, прошедшем в Берлине, победу одержала испанская «Барселона». Она победила итальянский «Ювентус» со счётом 3:1, завоевав свой пятый в истории трофей ЛЧ.