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12:07 (мск), источник: Известия

Фальков рассказал об условиях новых кредитов на образование

Программа образовательных кредитов с госучастием в России расширится. Срок займов вырастет до 15 лет, заявил министр образования и науки России Валерий Фальков в пятницу, 22 мая.

Источник: Reuters

Сумма кредита не ограничена, сказал министр в эфире канала «Россия 24».

21 мая президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции поручил проработать предложение Минобрнауки по снижению ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов.

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Также глава государства обратился к вузам с заявлением, что эпидемиологическая обстановка в стране не является поводом для увеличения стоимости обучения.

Он призвал взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли трудности с оплатой обучения, и предлагать эффективные меры поддержки. Одной из них может быть содействие в заключении договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики.

Программа образовательных кредитов с господдержкой была возобновлена в 2019 году после двухлетней заморозки. Ранее срок погашения составлял состоял из времени обучения (оно засчитывалось как льготный период) плюс 120 месяцев.

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