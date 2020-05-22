Фальков рассказал об условиях новых кредитов на образование

Сумма кредита не ограничена, сказал министр в эфире канала «Россия 24».
21 мая президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции поручил проработать предложение Минобрнауки по снижению ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов.
Также глава государства обратился к вузам с заявлением, что эпидемиологическая обстановка в стране не является поводом для увеличения стоимости обучения.
Он призвал взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли трудности с оплатой обучения, и предлагать эффективные меры поддержки. Одной из них может быть содействие в заключении договора целевого обучения с предприятиями реального сектора экономики.
Программа образовательных кредитов с господдержкой была возобновлена в 2019 году после двухлетней заморозки. Ранее срок погашения составлял состоял из времени обучения (оно засчитывалось как льготный период) плюс 120 месяцев.