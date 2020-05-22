Под угрозой хронического отравления мышьяком оказались до 220 млн человек на Земле

ТАСС, 21 мая. Под угрозой отравления мышьяком сейчас находится от 94 до 220 миллионов жителей Земли. К такому выводу пришли ученые, которые создали первую точную карту, на которой показано, насколько широко мышьяк распространен по грунтовым водам Земли. Описание их исследование опубликовал научный журнал Science.
«Регионы с подобными проблемами есть на всех континентах Земли. Однако большая их часть располагается в развивающихся странах Азии, — там живет 94% затронутого угрозой населения планеты. Учитывая то, что грунтовые воды все больше используются как источник питьевой воды, очень важно понимать, насколько серьезна проблема, и что подобные замеры нужно проводить и в будущем», — пишут исследователи.
Высокое содержание свинца, мышьяка и других элементов в воде приводит к тяжелым нарушениям в работе мозга и организма человека в целом. В частности, некоторые историки считают, что свинцовая посуда могла быть одной из причин упадка Древнего Рима, а избыток мышьяка в воде в середине прошлого столетия привел к появлению большого количества раковых опухолей у жителей некоторых регионов Тайваня.
Наблюдения показывают, что главным источником мышьяка в пище и воде, в отличие от других опасных веществ, обычно оказываются не промышленные выбросы или другие продукты деятельности человека, а грунтовые воды.
В некоторых странах, таких как Индия и Бангладеш, запредельно высокие доли соединений мышьяка есть примерно в четверти источников, что негативно влияет на жизнь местных жителей.
Глобальная проблема для всей Земли
Специалист Центра ЮНЕСКО по изучению мышьякового загрязнения воды при Университете Южного Квинсленда (Австралия) Майкл Берг, а также эколог из Швейцарского федерального института гидрологии и технологий Джоэл Подгорски составили первую детальную карту мышьякового загрязнения грунтовых вод для всей Земли в целом.
Для этого ученые проанализировали около восьми десятков научных работ. В результате они объединили замеры концентрации мышьяка в 58 тысячах разных точек на карте мира, которые недавно провели другие научные группы. С помощью этих данных Берг и Подгорски создали компьютерную модель потоков грунтовых вод, которая учитывала, как различные экологические и природно-географические факторы влияют на накопление соединений мышьяка в воде.
Эти расчеты показали, что зоны с высокой природной концентрацией мышьяка в грунтовых водах есть на всех континентах. К примеру, такие проблемы характерны для некоторых южных регионов Канады, Калифорнии, севера Аргентины, Намибии и Казахстана, а также многих регионов Китая и Монголии.
В общей сложности под угрозой хронического отравления мышьяком сейчас находится от 94 до 220 млн жителей Земли. Это число меняется в зависимости от того, какую концентрацию мышьяка в воде считать безопасной. Большая часть из них, около 90%, проживает в трех южно-азиатских странах — в Пакистане, Индии и Бангладеш, а также в Монголии и на севере Китая.
Страны Европы и Россию эта проблема затронула минимально. Однако ученые подчеркивают, что грунтовые воды с повышенной концентрацией мышьяка встречаются фактически во всех государствах мира.
Как надеются исследователи, их расчеты привлекут внимание властей и профильных служб всех стран-участниц ООН и побудят их уделять больше внимания очистке грунтовых вод и мониторингу концентрации соединений мышьяка в них.
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