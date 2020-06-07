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00:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 7 июня

Путешествие Колумба, коронация Людовика XIV, открытие загадочных существ, живущих глубоко под землей, и другие события, которые произошли в этот день.

День безопасности пищевых продуктов

Сегодня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Пищевые опасности могут быть микробиологическими, химическими или физическими по своей природе и часто невидимы невооруженным глазом, например, бактерии, вирусы или остатки пестицидов, напоминают в ООН. По данным организации, небезопасные продукты питания вызывают около 600 миллионов случаев возникновения болезней пищевого происхождения ежегодно.

Путешествие Колумба

В этот день в 1498 году Христофор Колумб отправился в своё третье путешествие. Средств собрали немного, поэтому с Колумбом отправилось лишь шесть небольших кораблей и около 300 человек команды. В нее принимали даже уголовников из испанских тюрем. Во время третьей экспедиции был открыт остров Тринидад, река Ориноко и залив Пария.

Коронация Людовика XIV

7 июня 1654 года был коронован французский король Людовик XIV. Коронация состоялась в Реймском соборе. Будущему Королю-Солнце на этот момент было неполных 16 лет.

Источник: РИА "Новости"

Освящение Храма Христа Спасителя

7 июня 1883 года освятили Храм Христа Спасителя в Москве. На церемонии присутствовал император Александр III, незадолго до того коронованный в Московском Кремле, императрица Мария Фёдоровна, наследник и великая княжна Ксения Александровна. Событие сопровождалось шествием из храма Христа Спасителя в Успенский собор и обратно, колокольным звоном всех московских церквей и праздничным салютом.

Конституция Ватикана

В 1929 году в этот день была опубликована конституция государства-города Ватикан. В 2001 году этот исторический документ был заменен новой версией, ранее обнародованной Папой Иоанном Павлом II.

Поль Гоген

7 июня 1848 года родился французский живописец, постимпрессионист Поль Гоген. Коллекционеры Иван Морозов и Сергей Щукин привезли в Россию немало картин мастера. Один из главных шедевров Гогена «Девушка, держащая плод» хранится в Государственном Эрмитаже.

Алан Тьюринг

66 лет назад умер Алан Тьюринг, выдающийся английский математик, основоположник вычислительной техники и искусственного интеллекта.

Загадочные существа, живущие глубоко под землей

9 лет назад в этот день ученые заявили о том, что впервые на глубине около 2 километров были найдены многоклеточные существа. Один из обнаруженных видов получил название Halicephalobus mephisto.

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