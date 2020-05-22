Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как роботы заменяют людей во время пандемии Роботы-курьеры переживают расцвет: теперь они доставляют товары не только из онлайн-магазинов
Фоторепортажи
16Салют раскрасил небо Москвы
10Мокрое дело: на Индию и Бангладеш обрушился суперураган
12:31 (мск), источник: Газета.Ру

В Роспотребназдоре назвали первых получателей прививки от коронавируса

Главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что сначала прививать от коронавируса будут людей из групп риска — однако власти страны работают над тем, чтобы вакцины хватило на всех. В группы риска попадают пожилые и страдающие от хронических заболеваний россияне.

Коронавирус COVID-19
13:06 (мск)Чубайс высказался против раздачи денег всем гражданам в связи с пандемией
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
9.0522.05
Скончалось3 249+150
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
9.0522.05
Выздоровело99 825+7 144
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
9.0522.05
Инфицировано5 121 639+106 696
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
9.0522.05
Скончалось333 323+4 861
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
9.0522.05
Выздоровело1 961 286+51 585
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
9.0522.05
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Группы риска получат прививки от коронавируса в первую очередь, если доз вакцины от SARS-CoV-2 не будет хватать на всех сразу. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения страны», — отметила главный санитарный врач России.

Группы риска включают в себя пожилых людей старше 65 лет, а также носителей хронических заболеваний — таких, как диабет, болезни почек и различные формы рака. Особенную опасность коронавирус представляет для тех, чей иммунитет и так ослаблен заболеваниями. Среди всего прочего сюда попадают и люди с астмой и другими хроническими болезнями органов дыхания. Рассчитывать на прививку в первую очередь могут, по-видимому, и люди с гипертонической болезнью и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Тем не менее, несколько дней назад глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что вакцинация коснется прежде всего тех, кто находится в группе риска. То есть врачей и работников, контактирующих с большим количеством людей:

Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости.

По мнению вирусолога, в будущем прививки от COVID-19 будут ставить так же, как от гриппа. Вспышки коронавируса будут возникать дважды в год, добавил он — поздней осенью и ранней весной — когда у людей снижается уровень иммунитета из-за перемены климата.

Новость
За и против. Почему в России хотят запустить военный сценарий вакцинации

Добавим, что ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил о том, что первые результаты испытания вакцины от коронавируса должны появиться в конце июля. По графику идут доклинические тесты препарата, над созданием вакцины работают сразу несколько ведущих российских предприятий.

Руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург еще четыре дня назад докладывал, что вакцину от коронавируса нового типа испытывают на небольшой группе добровольцев. Он также отметил, что появление препарата можно ждать к концу лета. При этом образец, по словам Гинцбурга, показал высокую эффективность во время опытов на лабораторных грызунах. Специалист подчеркнул, что прививки всем россиянам сразу сделать не получится даже после регистрации и запуска производства препарата.

21 мая руководитель лаборатории НИЦ им. Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин сообщил, что экспериментальные российские вакцины от коронавирусной инфекции, предназначенные для защиты врачей и наиболее уязвимых к инфекции групп населения, будут готовы к осени.

По его словам, российские разработки и векторные платформы для тестирования находятся на высоком уровне:

Насколько я знаю, мы не отстаем от западных партнеров, и я думаю, что к осени у нас появится препарат.
Новость
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

Он добавил, что в настоящее время также проходят испытания двух препаратов против коронавируса — фавипиравира и ремдесивира, которые были созданы изначально для борьбы с вирусом гриппа, гепатитом C и лихорадкой Эбола.

Наконец, стоит привести мнение академика РАН, заслуженного деятеля науки РФ Сергея Колесникова. Он рассказал «Парламентской газете», что по «нетрадиционному», или «военному», пути прививки начнут делать уже в этом году — осенью или в преддверии зимы. Существует особый принцип регистрации препаратов в условиях чрезвычайной ситуации.

«Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть “угрожающего” контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — отмечал Колесников.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Чем лечат от COVID-19 в России и мире: гид по препаратамДля борьбы с COVID-19 врачи в России и в мире применяют препараты, изначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями
Путин напомнил о важности оформления прав на вакцину от коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
17 мая© Ньюстюб
 Жириновский предлагает продать «мумию» Ленина
Илья Лагутенко закрывает «Мумий Тролль Music Bar» из-за коронавируса
Коронавирус COVID-19
В России выявили еще 8 894 случая COVID-19
В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 849 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
Трамп поставил ВОЗ условия для продолжения финансирования
В России выявили еще 8 894 случая COVID-19
Под угрозой отравления мышьяком оказались до 220 млн человек
СМИ: коронавирусом переболели 14% сдавших тест россиян
«Преимущество в драках»: зачем нужна борода
На линии фронта: будни московских врачей (фото)
Высказывания доктора Мясникова вызвали резонанс в Сети
Здоровье
Новая надежда: могут ли антикоагулянты спасти жизнь при COVID-19? Вот что об этом говорит наука и что это значит лично для вас.
Hi-Tech
Сейчас уникальный момент: рухнули все цены на AliExpress Подарки для твоих гаджетов
Горячие темы на Авто
Наши медсёстры самые медсёстерные сёстры в мире 122
Нас не сломить! 117
хте этот гламурный,Пи..терски Пи..гуль ? 84
Перепись курильчан 2020 44
Кино
Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина 70-летней певице, недавно выписавшейся из больницы, посвятили новый выпуск программы «Сегодня вечером»
Новости партнеров
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Президент объяснил, что значит доступная медицина в Конституции
Чему научат детей?
Почему поправка об адресной помощи важна для работающих?
Популярные темы на «Детях»
В тысячный раз про море 211
Негативное отношение к домохозяйкам. 192
Хочу отдохнуть от ребенка 136
Курсы развития для детей до 1 год 101
Леди
Алла Пугачева в узких джинсах устроила дефиле для мужа Примадонна пококетничала с супругом на камеру.
Новости партнеров
Россия – не агрессор: надо внести День Победы в Конституцию
Пандемия обнажила главный мотив голосования за Конституцию – медицина
Конституция поставит точку в призывах Украины отобрать у России Победу
Защита исторической правды в Конституции – почему самое время сказать "да"
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь