В Роспотребназдоре назвали первых получателей прививки от коронавируса

Группы риска получат прививки от коронавируса в первую очередь, если доз вакцины от SARS-CoV-2 не будет хватать на всех сразу. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения страны», — отметила главный санитарный врач России.
Группы риска включают в себя пожилых людей старше 65 лет, а также носителей хронических заболеваний — таких, как диабет, болезни почек и различные формы рака. Особенную опасность коронавирус представляет для тех, чей иммунитет и так ослаблен заболеваниями. Среди всего прочего сюда попадают и люди с астмой и другими хроническими болезнями органов дыхания. Рассчитывать на прививку в первую очередь могут,
Тем не менее, несколько дней назад глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что вакцинация коснется прежде всего тех, кто находится в группе риска. То есть врачей и работников, контактирующих с большим количеством людей:
Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости.
По мнению вирусолога, в будущем прививки от COVID-19 будут ставить так же, как от гриппа. Вспышки коронавируса будут возникать дважды в год, добавил он — поздней осенью и ранней весной — когда у людей снижается уровень иммунитета
Добавим, что ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил о том, что первые результаты испытания вакцины от коронавируса должны появиться в конце июля. По графику идут доклинические тесты препарата, над созданием вакцины работают сразу несколько ведущих российских предприятий.
Руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург еще четыре дня назад докладывал, что вакцину от коронавируса нового типа испытывают на небольшой группе добровольцев. Он также отметил, что появление препарата можно ждать к концу лета. При этом образец, по словам Гинцбурга, показал высокую эффективность во время опытов на лабораторных грызунах. Специалист подчеркнул, что прививки всем россиянам сразу сделать не получится даже после регистрации и запуска производства препарата.
21 мая руководитель лаборатории НИЦ им. Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин сообщил, что экспериментальные российские вакцины от коронавирусной инфекции, предназначенные для защиты врачей и наиболее уязвимых к инфекции групп населения, будут готовы к осени.
По его словам, российские разработки и векторные платформы для тестирования находятся на высоком уровне:
Насколько я знаю, мы не отстаем от западных партнеров, и я думаю, что к осени у нас появится препарат.
Он добавил, что в настоящее время также проходят испытания двух препаратов против коронавируса — фавипиравира и ремдесивира, которые были созданы изначально для борьбы с вирусом гриппа, гепатитом C и лихорадкой Эбола.
Наконец, стоит привести мнение академика РАН, заслуженного деятеля науки РФ Сергея Колесникова. Он рассказал «Парламентской газете», что по «нетрадиционному», или «военному», пути прививки начнут делать уже в этом году — осенью или в преддверии зимы. Существует особый принцип регистрации препаратов в условиях чрезвычайной ситуации.
«Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть “угрожающего” контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — отмечал Колесников.