Коронавирусом переболели 14% сдавших тест россиян

«Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов», — отмечается в сообщении.
Максимальное число пациентов обратились в офисы «Инвитро» в Москве и Московской области (более 47% общего числа тестируемых). Далее идут
«Широкое тестирование населения на наличие иммунного ответа к COVID-19 чрезвычайно важно для понимания распространения его в популяции. Данные о наличии специфических антител предоставляют ценную информацию, необходимую для принятия как социальных, так и индивидуальных клинических решений в отношении конкретного пациента», — заявила медицинский директор группы компаний «Инвитро» Наталья Колесникова.
О намерении провести массовое тестирование россиян на антитела к COVID-19 сообщили пять крупных сетей медицинских лабораторий: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. Сеть «Инвитро» запустила тестирование 18 мая. Стоимость исследования — 950 руб. без учета стоимости взятия биоматериала. Срок исполнения — до 10 рабочих дней. Тестирование могут пройти все желающие, не имеющие симптомов ОРВИ (повышенная температура, насморк, одышка, кашель). Направление врача не требуется.
Ранее сегодня в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях. Директор центра академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета.
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пока нет доказательств того, что люди, которые переболели COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения. Однако для лечения пациентов уже начали использовать плазму крови выздоровевших от COVID-19, в частности, в Москве. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, люди пошли на поправку быстрее.