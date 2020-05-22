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12:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Коронавирусом переболели 14% сдавших тест россиян

Антитела к вирусу SARS-CoV-2 имеет примерно каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории «Инвитро». За четыре дня с 18 мая анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 тыс. человек. Тестирование на антитела дает более достоверное представление о масштабах распространения COVID-19 в России, говорится в сообщении компании.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 22.05
Инфицировано326 448+8 894
9.05
10817
10.05
11012
11.05
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12.05
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18.05
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19.05
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8849
22.05
8894
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Скончалось3 249+150
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104
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88
11.05
94
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Выздоровело99 825+7 144
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10.05
2390
11.05
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13.05
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16.05
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9.0522.05
Инфицировано5 121 639+106 696
9.05
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10.05
86842
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16.05
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17.05
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18.05
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9.0522.05
Скончалось333 323+4 861
9.05
5338
10.05
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22.05
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9.0522.05
Выздоровело1 961 286+51 585
9.05
40565
10.05
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12.05
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13.05
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15.05
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16.05
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9.0522.05
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Источник: РИА "Новости"

«Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов», — отмечается в сообщении.

Максимальное число пациентов обратились в офисы «Инвитро» в Москве и Московской области (более 47% общего числа тестируемых). Далее идут Северо-Западный федеральный округ (14,6%), Поволжье (9,5%) и Сибирь (8,6%). Пациенты Центрального федерального округа оказались наименее активны (7,9% выполненных тестов).

«Широкое тестирование населения на наличие иммунного ответа к COVID-19 чрезвычайно важно для понимания распространения его в популяции. Данные о наличии специфических антител предоставляют ценную информацию, необходимую для принятия как социальных, так и индивидуальных клинических решений в отношении конкретного пациента», — заявила медицинский директор группы компаний «Инвитро» Наталья Колесникова.

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О намерении провести массовое тестирование россиян на антитела к COVID-19 сообщили пять крупных сетей медицинских лабораторий: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. Сеть «Инвитро» запустила тестирование 18 мая. Стоимость исследования — 950 руб. без учета стоимости взятия биоматериала. Срок исполнения — до 10 рабочих дней. Тестирование могут пройти все желающие, не имеющие симптомов ОРВИ (повышенная температура, насморк, одышка, кашель). Направление врача не требуется.

Ранее сегодня в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях. Директор центра академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пока нет доказательств того, что люди, которые переболели COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения. Однако для лечения пациентов уже начали использовать плазму крови выздоровевших от COVID-19, в частности, в Москве. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, люди пошли на поправку быстрее.

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