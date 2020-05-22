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13:06 (мск), источник: ТАСС

Чубайс высказался против раздачи денег всем гражданам в связи с пандемией

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Материальные выплаты для россиян, оказавшихся в сложной ситуации в условиях кризиса, должны устанавливаться с учетом среднедушевого дохода, а раздача денег всем гражданам «выглядит легкомысленно», считает председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом он сказал в пятницу на международной технологической онлайн-конференции Startup Village LiveStream.

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Источник: РИА "Новости"

«Вот всем дадим по 20 тыс. рублей. Ну, хорошо. Сколько это — два-три месяца? Если правильно помню, это примерно 2 трлн рублей. И дальше что после этого? А если наступит вторая волна коронавирусной инфекции и медицинские работники, которые точно нуждаются в поддержке, ее не получат? Так тоже нельзя легкомысленно. В этом смысле про тотальную идею вмененного дохода — я против, про разумное извлечение из нее той части, которая трудоспособна, — я за», — пояснил Чубайс.

Комментируя решения российской власти по поддержке семей с детьми, Чубайс назвал принятые меры «шагом, скорее, разумным».
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«Нужно ли помогать? Да, нужно. Только не тем, кто громче всех кричит, а тем, кому тяжелее всего. Это безусловная обязанность государства. Но часто у нас наиболее шумными являются совсем не те, кто на самом деле нуждается, это разные множества. Неправильно поддерживать тех, у кого минимальная зарплата, потому что, может быть, у него сын зарабатывает в 10 раз больше. И чего мы будем разбазаривать деньги? Правильно — научиться считать душевой доход и по нему поддерживать тех, у кого действительно нет источников», — сказал он.

Ежегодная международная технологическая конференция Startup Village LiveStream, организованная фондом «Сколково», проходит 21—22 мая. Ожидается, что виртуальная площадка форума соберет 200 мировых экспертов и 1 тыс. инвесторов, около 400 стартапов примут участие в виртуальной интерактивной выставке проектов Startup Bazaar. Традиционной частью конференции также станет финал конкурса технологических стартапов, финалисты будут бороться за призовой фонд в размере 24 млн рублей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конференции.

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