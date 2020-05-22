12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ворона помогла ежу перейти опасную дорогу (видео)
Взаимовыручка животных в действии.
В латвийском городе Огре водители стали свидетелями невероятной сцены.
Еж решил перебраться на другую сторону оживленной дороги. Автомобили остановились, чтобы пропустить его. Но местная ворона посчитала, что еж движется слишком медленно и
Ранее в Сети прославились дружные утки из Китая. Каждое утро компания пернатых идет к своим соседям и зовет другую компанию на прогулку к водоему. Большой утиной бандой они проходят несколько улиц, а затем вместе плавают.
Анна Лысенко