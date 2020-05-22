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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ворона помогла ежу перейти опасную дорогу (видео)

Взаимовыручка животных в действии.

В латвийском городе Огре водители стали свидетелями невероятной сцены.

Еж решил перебраться на другую сторону оживленной дороги. Автомобили остановились, чтобы пропустить его. Но местная ворона посчитала, что еж движется слишком медленно и вот-вот угодит под колеса. Птица стала подталкивать зверька в нужную сторону, вынуждая его двигаться быстрее. В конце концов ежик благополучно добрался до бордюра.

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Ранее в Сети прославились дружные утки из Китая. Каждое утро компания пернатых идет к своим соседям и зовет другую компанию на прогулку к водоему. Большой утиной бандой они проходят несколько улиц, а затем вместе плавают.

Анна Лысенко

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